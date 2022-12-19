الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

زوجة رامى عياش تستعرض جمالها أثناء الحمل

داليدا عياش وزوجها
داليدا عياش وزوجها رامى عياش

خضعت عارضة الأزياء داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، لجلسة تصوير جديدة وذلك قبل استقبالها لمولودتها الجديدة مع بداية العام الجديد.

ونشرت داليدا صور الجلسة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، واستعرضت فيها حملها في شهورها الأخيرة برفقة أبنائها، وعلقت على الصور قائلة: "عيد الميلاد لدينا لا يُنسى هذا العام  نحن جميعًا على استعداد لمقابلتك".

واختارت فستانًا أسود ضيقًا عاري الكتفينن كما تركت شعرها منسدلًا على ظهرها، وظهرت ابنتها بنفس الفستان.

وكان الفنان رامي عياش، قد كشف عن جنس حمل زوجها وقت الإعلان عن حمل زوجته في حملها الثالث ليكشف أنه يستعد لاستقبال فتاة أخرى، وهو الأمر الذي أغضب نجله "أرام"، وذلك لأنه كان يتمنى أن يكون المولود ذكر.

 

رامي عياش يفوز بجائزة أفضل مطرب عربي

من ناحية أخرى حصد الفنان اللبناني، رامي عياش، جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2022، في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ13، والذي أقيم في مصر.

يذكر أن رامي عياش، حقق نجاحًا كبيرًا من خلال الأغاني التي قدمها في العام الجاري، وخاصة أغنية «حلوين حلوين»، التي صدرت في أغسطس الماضي، واقتربت الآن من 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وهي من إنتاج شركة "مزيكا".

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