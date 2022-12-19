«مهندس البهجة».. كتاب جديد للناقد الدكتور وليد الخشاب

يصدر قريبا عن دار المرايا كتاب عن الفنان القدير فؤاد المهندس تحت عنوان "مهندس البهجة" للكاتب والأكاديمي والناقد الدكتور وليد الخشاب، والغلاف للفنان أحمد اللباد.

فؤاد المهندس لا ينتهي أبداً زي مستر إكس

وقال دكتور وليد الخشاب: "يمكن أن تتابع التوازي بين التهريج في الكوميديا والمفارقات الكوميدية المبكية معاً على صعيد التاريخ: في الكتب أرصد الازدواج بين الخطاب الظاهر عن الحرية وباطن الأمور البعيد عن التحرر، الموازي لازدواج شخصيات فؤاد المهندس بين إكس الشرير ومفتاح الطيب؛ أو الاقتباس المستمر من المسرح والسينما الإنجليزيين، الموازي لخطاب عن الاستقلال الثقافي؛ أو التركيز على القصص اللي محورها الجريمة بشكل ضاحك، الموازي لشعور لا واعي بوجود جريمة كبرى (الاستبداد) ترتكب في حق المجتمع ككل.

أما عن وليد الخشاب

هو أستاذ ومنسق الدراسات العربية بجامعة يورك، كندا منذ عام 2007، ومدير جماعة الدراسات العربية الكندية، وفي عام 2003 حصل على الدكتوراة من جامعة مونتريال في السينما والأدب المقارن وعنوانها "الميلودراما في مصر".

في 2004 أدار تحرير كتاب: "العرب: الخروج من الأزمة؟" المنشور في دار كورليه الفرنسية، وأتبعه بستين فصلاً في كتاب ومقالاً أكاديمياً حول الثقافات العربية والإسلام، لا سيما قضايا الهوية الثقافية والحداثة، لا سيما في السينما والأدب والثقافة الدارجة.

نشرت دراساته بالعربية والفرنسية والإنجليزية في دورهام ومونتريال وباريس وإسطنبول والقاهرة، وفي مجال النقد الأدبي والثقافي، نشر كتاباً من تأليفه، وأدار تحرير ثلاثة كتب، بالإضافة إلى عشرات الدراسات النقدية المنشورة باللغة العربية في العديد من الدوريات الثقافية (مثل "الطريق" و"القاهرة" و"أخبار الأدب" و"مرايا") أو السيارة (مثل "الأهالي" و"الأهرام" و"الحياة" و"الكواكب" و"الفن السابع"،)، وكذلك الدوريات المحكمة (مثل "فصول" و"ألف"). كمترجم رؤيوي عتيد، نشر وليد الخشاب العشرات من القصائد والدراسات المترجمة من وإلى الفرنسية. ترجم إلى العربية لاكان وتودوروف ونشر الترجمة العربية لكتاب زومتور العمدة: "مدخل إلى الشعر الشفاهي"، بالإضافة إلى رواية وديوان لمنى لطيف.