السعودية تدين الهجوم الإرهابي في كركوك العراقية

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن العراقية في كركوك.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيانها أنها "تعرب عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال جمهورية العراق الشقيقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد القوات الأمنية".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

استشهاد افراد الامن قي العراق

استشهد 7 من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل وجرح ثلاثة آخرون الأحد في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم داعش الإرهابي، كما ذكر مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن "عناصر من تنظيم داعش تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة".

وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحًا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".