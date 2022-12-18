«قوى عاملة النواب» توصي بشمول العاملين بـ«القابضة للغزل والنسيج» لمظلة التأمين الصحي

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، طلب الاحاطة المقدم من النائبة الدكتورة أمل زكريا، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، للهئية العامة للتأمينات الاجتماعية الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والشركة القابضة للغزل والنسيج الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال، وذلك بشأن عدم خضوع العاملين بشركات الغزل والنسيج بكفر الدوار بل بكل انحاء الجمهورية لمظلة التأمين الصحي.

وقالت النائبة أمل زكريا قطب، إن العاملين بشركات الغزل والنسيج، يعملون تحت مظلة مؤسسات الدولة المصرية بكل المكتسبات والمزايا التي تكن حق من حقوق أي موظف يعمل كما كفله له الدستور المصري، مشيرة إلى أنهم يعملون بتلك الشركات لأكثر من 40 عام بكل جهد وإخلاص وليس لهم مظلة تأمينية.

وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أثناء المناقشة، تضامن بعض النواب مع مطلب النائبة أمل زكريا قطب، في هذا الشأن موضوع الطلب.

وأوصت اللجنة بعد المناقشات، بسرعة استعادة العمال لحقوقهم بأسرع وقت ممكن وفك التشابك بين المؤسسات بعضها البعض لضمان أحقية العمال.

كما تم الانتهاء علي سرعة مخاطبة التأمين الصحي بشمول العاملين بشركات القابضة للغزل والنسيج وغيرهم لمظلة التأمين الصحي، لما يمثله من حق دستور يكفله لجميع العاملين.

وأعلنت نائبة مستقبل وطن، عن الانتهاء من هذا الملف المهم، مؤكدة على تمتع كل عامل بشركات الغزل والنسيج بمظلة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية شاملة.

حضر اجتماع اللجنة، النائبة سولاف درويش، وكيلة اللجنة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس شركات كفر الدوار، والدكتور هاني عرفات، والدكتور ياسر الشربيني مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة القوى العاملة.