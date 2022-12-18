عمار الحكيم يدعو الجهات الأمنية لتتبع خيوط التعرض الإرهابي بكركوك

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم الأحد، الجهات الأمنية على تتبع خيوط التعرض الإرهابي بكركوك.

وقال الحكيم في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): "آلمنا نبأ استشهاد وإصابة عدد من منتسبي وضباط الشرطة الإتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك أثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لهم أثناء تنفيذها واجب وشرف الخدمة".

وحث الجهات الأمنية المختصة على تتبع خيوط الجريمة وإنزال القصاص العادل بمرتكبيها والضرب بيد من حديد على رؤوس الإرهاب وفلول خلاياه النائمة.