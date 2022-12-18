«البنك المركزى» يصدر تعليمات جديدة بشأن معاملة حصيلة عمليات الذهب التصديرية

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا بشأن الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بتجارة الذهب، ونص الكتاب الدوري، الصادر منذ قليل، على أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة.

ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، ويتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات من جانبهم.