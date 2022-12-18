الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023

امتحانات
امتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي شرط أساسي لدخول الامتحانات الخاصة بالترم الأول، ما جعل عمليات البحث حول تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 يزداد من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023

ونقدم لكم من خلال هذه السطور كيفية ‎تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع خاص بها يستطيع من خلاله التلاميذ تقديم الاستمارة مع الأوراق المطلوبة للمدرسة حتى يتمكن من دخول الامتحانات في الفصل الدراسي الأول عام 2022، حيث أنه يعتبر الحصول على الحساب المدرسي شرط أساسي من أجل التسجيل في الاستمارة.

 

كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2022

 

-يمكن التسجيل من خلال دخول الطالب على رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2022 من خلال الضغط هنــا.

-ويليه تسجيل الطالب الدخول من خلال البريد المدرسي الخاص به عبر موقع التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يتم اتباع الخطوات.

-وعند الانتهاء من تلك الخطوة يظهر أمام الطالب استمارة تسجيل ثانية ثانوي 2022.

-ثم يقوم الطالب بتحميل صورة شخصية له، ثم يتم الدخول على جميع البيانات المطلوبة.

-ويقوم الطالب بمراجعة البيانات الهامة، حتى يتم تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2022 دون الوقوع في أخطاء لتفادي خطوات التصحيح الطويلة والتي تشكل عائق.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

لـ3 صفوف.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثاني الثانوي

 

-يتم تقديم إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

 

-إحضار صورتين من شهادة الميلاد المميكنة.

 

-وكذلك تقديم 3 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4*6 للطالب.

 

-والموافقة على إيصال رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي.

 

-طابع فئة بمبلغ 10 جنيهات باسم دعم وتمويل وتنمية المشروعات التعليمي

وزارة التربية والتعليم استمارة الصف الثاني الثانوي تقديم الاستمارة رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي البيانات المطلوبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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