شاهد فى قضية «صيدلى حلوان»: «طلق مراته بالتليفون»

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية المعروفة إعلاميًا باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان.

وقال الشاهد الثاني أمام هيئة المحكمة إن يوم الواقعة فوجئ بحارس العقار يسأله عما أن سمع أية أصوات قادمة من منزل المجني عليه، ولاء زايد، من عدمه، متابعًا أن حارس العقار أخبره بأن المجني عليه استغاث من بلطجية داخل شقته.

وكشف الشاهد أنه هرول مسرعًا نحو الشقة ليجد والد زوجة ولاء زايد يفتح باب الشقة ويدفعه خارجًا ويردد: "مشاكل عائلية مش عايزين حد يتدخل فيها"، مؤكدًا أن أسرة المتهمة الأولى طلبوا منه التوجه خارج الشقة، معللين أن زوجة المجني عليه علمت بزواجه من أخرى ليطلقها عبر مكالمة هاتفية بعدها.

وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى محمود السايس ومصطفى حسن مصطفى أبوقورة بمحكمة الاستئناف.

وكشفت تحريات المباحث في حادث «صيدلي حلوان»، والمتهم فيها 7 متهمين، أحالهم النائب العام إلى محكمة الجنايات، عن سبب ودوافع القضية.

وتوصلت التحقيقات إلى وجود خلافات سابقة بین المتوفي ولاء سعيد مصطفى زايد، 32 عامًا، دكتور صيدلي، وزوجته، حيث طلَّق زوجته في وقت سابق على خلفية اكتشاف علاقتها بشخص آخر، وتم التوفيق بينهما بتدخل الأهل وردها إلى عصمته.