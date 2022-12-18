الإجازات الرسمية في 2023 للعاملين بالقطاع الخاص والعام

مع اقتراب انتهاء 2022، وبداية انطلاق 2023 عام جديد بكافة مناسباته العامة التي يستطيع خلالها المواطنين الحصول على الإجازات الرسمية 2023 مدفوعة الأجر، وزاد البحث بمحرك "جوجل" الشهير حول مواعيد الإجازات الرسمية 2023.

مواعيد الاجازات الرسمية في 2023

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور مواعيد الاجازات الرسمية في 2023 التي يحصل عليها المواطنين من أعمالهم في كلا القطاعين العام والخاص:

7 يناير:

يبدأ عام 2023 بإجازة عيد الميلاد المجيد، والذي يوافق يوم السبت 7 يناير 2023

عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير:

وفي نفس الشهر يحصل المواطنين على إجازة رسمية أخرى، والتي تتمثل في احتفاليات عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير يوم الأربعاء الموافق 25 يناير عام 2023.

عيد تحرير طابا:

يحصل الموظفون على إجازة رسمية خلال شهر مارس، وهي عيد تحرير طابا يوم الأحد الموافق 19 مارس من عام 2023.

شم النسيم:

ويلي إجازة عيد تحرير طابا إجازة عيد شم النسيم في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023.

عيد الفطر 2023/ 1444:

وخلال شهر إبريل، وبالأخص بداية من يوم 21 إبريل يحصل المواطنون على إجازة رسمية بسبب إجازة عيد الفطر المبارك 1444 وتكون بداية من يوم الجمعة ويستمر لثلاثة أيام.

عيد تحرير سيناء:

وخلال شهر إبريل من عام 2023 يحصل الموظفون أيضًا على إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل.

عيد العمال:

ويحصل الموظفون يوم الأثنين الموافق 1 من شهر مايو 2023 على إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

إجازة عيد الأضحي 2023

وفي 27 من شهر يونيو عام 2023 يحصل الموظفون على إجازة عيد الأضحي المبارك 1444 بداية يوم الثلاثاء وقفة عيد الأضحى، ثم إجازة عيد الأضحى يوم الأربعاء 10 الموافق تستمر حتى يوم 28 يونيو 2023.

ثورة 30 يونيو:

ويليه بنفس الشهر إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي تتزامن مع يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يونيو عام 2023.

العام الهجري:

توافق إجازة رأس السنة الهجرية خلال عام 2023 يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو، والتي تعد إجازة رسمية بمصر في كل عام.

عيد الثورة:

يحصل المصريين على إجازة عيد الثورة في يوم الأحد الموافق 23 يوليو من كل عام.

المولد النبوي الشريف:

يعطي للعاملين بالقطاع العام والخاص بالدولة المصرية إجازة رسمية في يوم المولد النبوي الشريف والذي يوافق خلال عام 2022 يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر.

ذكرى حرب أكتوبر:

يحصل الموظفون خلال شهر أكتوبر على إجازة عن ذكرى حرب أكتوبر 1973، والذي يوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023، وتكون هذه أخر إجازات العام 2023.