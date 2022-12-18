الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مران الأهلي| طاهر محمد طاهر يبدأ تدريبات الجري في ملعب التتش

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

بدأ طاهر محمد طاهر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن طاهر بدأ اليوم خوض مرحلة جديدة من التأهيل تضمنت جلسة في الجيم وبعدها بدأ تدريبات الجري حول الملعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن طاهر يؤدي برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل جيد للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

طاهر غاب عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة التي حصل عليها أمس وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق فاركو والمحدد لها الخامسة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

طاهر محمد طاهر مران الأهلي فاركو طبيب الأهلى الدكتور أحمد أبو عبلة السويسري مارسيل كولر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى رجل الأعمال محمد الأمين

«إعلامى الوزراء» ينفى تمويل المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية من الموازنة العامة للدولة

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية