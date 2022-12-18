مران الأهلي| طاهر محمد طاهر يبدأ تدريبات الجري في ملعب التتش

بدأ طاهر محمد طاهر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن طاهر بدأ اليوم خوض مرحلة جديدة من التأهيل تضمنت جلسة في الجيم وبعدها بدأ تدريبات الجري حول الملعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن طاهر يؤدي برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل جيد للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

طاهر غاب عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة التي حصل عليها أمس وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق فاركو والمحدد لها الخامسة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.