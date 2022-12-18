الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: إطلاق 4 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدًا، 4 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التخصصات الطبية تشمل: "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل: «الإسكندرية، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر».

وتقدم مبادرة «حياة كريمة» خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التي تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 

وزارة الصحة والسكان حياة كريمه قوافل طبية

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وائل لطفي

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