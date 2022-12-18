«الصحة»: إطلاق 4 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدًا، 4 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التخصصات الطبية تشمل: "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل: «الإسكندرية، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر».

وتقدم مبادرة «حياة كريمة» خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التي تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.