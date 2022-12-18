بعد مبادرة «المتحدة».. آثار المخدرات على الأطفال في جميع مراحل النمو

يمكن أن تؤثر الأدوية على الأطفال في جميع مراحل نموهم، ويمكن أن يتأثر الطفل قبل ولادته، وبعد ولادته مباشرة، وكأطفال صغار، وكمراهق، ويمكن أن يتأثر الأطفال أيضًا بتعاطي الوالدين للمخدرات.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لـ التوعية بمخاطر الإدمان، سيناقش موقع toprehabs آثار الأدوية في كل مرحلة من مراحل التطور هذه وكيفية حصول الأطفال على العلاج الذي يحتاجونه.

إذا استمرت الأم في تناول الأدوية قبل الولادة مباشرة، سيخرج المولود معتمداً كلياً على هذا الدواء، سيعاني المولود من أعراض الانسحاب بينما يقوم جسمه بإخراج الدواء ببطء من نظامه.

متلازمة الانسحاب الأفيوني حديثي الولادة

NOWS هو المصطلح الشامل لوصف حديثي الولادة مع الإدمان الناجم عن المواد الأفيونية فقط، هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الإدمان.

الإدمان مع أدوية أخرى غير أفيونيات المفعول

قد يعاني المولود الجديد من الإدمان وأعراض الانسحاب عند تعرضه في الرحم لما يلي:

الكحول

البنزوديازيبينات

الباربيتورات

مضادات الاكتئاب

على الرغم من عدم تعرضهم لمتلازمة الانسداد العصبي أو أعراض الانسحاب، فقد تكون هناك آثار صحية طويلة المدى على الأطفال الذين تعرضوا لما يلي:

النيكوتين

الأمفيتامينات

الكوكايين

ما هي علامات الإدمان؟

قد تختلف علامات الإدمان لكل مولود جديد، ويحدث معظمها في غضون 3 أيام من الولادة، ولكن قد لا تظهر العلامات على بعض الأطفال حديثي الولادة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإذا ظهر على طفلك حديث الولادة علامات الإدمان، فاتصل بالطبيب في أقرب وقت ممكن. قد تشمل العلامات:

هز الجسم

هرج

البكاء المفرط

سوء التغذية وانخفاض الوزن

مشاكل في التنفس

حُمى

بقع الجلد

مشاكل النوم

إسهال

يتقيأ

انسداد الأنف

العطس

المضاعفات الطبية الأولية لحديثي الولادة

يتعرض الأطفال المصابون بـ NAS لخطر متزايد من:

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)، قد تسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ الموت غير المبرر للطفل أثناء النوم.

انخفاض الوزن عند الولادة، إذا كان وزن طفلك أقل من 5 أرطال.

اليرقان، وتبدو عيون طفلك وجلده صفراء اللون، مما يعني أن الكبد لم ينمو بشكل صحيح.

النوبات

كيف يتم تشخيص الإدمان؟

يمكن لمقدم الخدمات الطبية استخدام بعض الاختبارات المختلفة لتشخيص الإدمان، وهناك نظام تسجيل NAS يقوم بتعيين النقاط بناءً على شدة أعراض طفلك، ويمكن اختبار البول بحثًا عن الأدوية، ويمكن أيضًا اختبار البراز الأول للطفل بحثًا عن الأدوية.

علاج الإدمان

وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)

من المحتمل أن يحتاج المولود الجديد المصاب بمتلازمة الانسحاب إلى علاج في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة لتحقيق الاستقرار في حالته وإدارة أعراض الانسحاب، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة هي حضانة في مستشفى تقدم رعاية على مدار 24 ساعة لحديثي الولادة المرضى أو المبتسرين.

العلاج بمساعدة الأدوية (MAT)

تتضمن MAT إعطاء أدوية حديثي الولادة لعلاج أو إدارة أعراض الانسحاب، وسيتم تقليل جرعات الأدوية حيث يتخلص نظامها من الدواء المعتمد وتقل أعراض الانسحاب.

قد تشمل الأدوية المستخدمة:

مورفين

الميثادون

البوبرينورفين

الفينوباربيتال

التدخلات غير الدوائية

قد تشمل التدخلات غير الدوائية:

التقميط هو ممارسة قديمة تتمثل في تقييد أطراف حديثي الولادة بالبطانيات

يعمل التأرجح على تحريك المولود الجديد ببطء ذهابًا وإيابًا أثناء حمله

يعمل ملامسة الجلد للجلد على تهدئة الأم والوليد

القيد الحسي هو إبقاء المولود في غرفة مظلمة بدون أصوات عالية

درجة حرارة ثابتة لتجنب عمل نظام حديثي الولادة للتكيف مع درجات الحرارة المختلفة

الرضاعة من الزجاجة بالتناوب مع اللهاية هي أن المص مفرط

الرضاعة الطبيعية لها فوائد صحية عديدة للمواليد الجدد

التأثيرات طويلة المدى للإدمان

التأخيرات في النمو هي عندما لا يحقق الطفل مراحل النمو كما هو متوقع، وتتضمن المعالم أشياء مثل المشي والجلوس والتحدث والمهارات الاجتماعية

مشاكل الكلام عندما يعاني الطفل من صعوبة في التواصل والفهم بسبب صعوبة صنع الأصوات المناسبة.

تعد التهابات الأذن شائعة عند الأطفال، ولكن قد يعاني الأطفال المصابون بـ NAS من عدوى أكثر تواترًا وشدة

يمكن أن تشمل مشاكل الرؤى عدم القدرة على التركيز ويمكن أن تشمل أشياء مثل التوازن والتوجيه

مشاكل النوم التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة للطفل بعدة طرق

المشاكل الحركية هي مشاكل في نمو العضلات والعظام والحركة لدى الطفل

المشكلات السلوكية التي تؤثر على تعليم الطفل وتنشئته الاجتماعية

مشاكل السمع بما في ذلك فقدان السمع وتأخر اللغة

تشمل المشاكل المعرفية ضعف الذاكرة، وضعف المهارات الإدراكية، ومهارات التعلم الضعيفة

تزداد احتمالية حدوث إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم عندما يحدد أحد الوالدين الذي يعاني من تعاطي المخدرات أن الطفل يصعب التعامل معه، أو حتى أنه طفل "سيء"

تدني احترام الذات الذي يؤثر على العديد من مجالات نمو الطفل

الإهمال والإساءة

الآباء والأمهات المدمنون على المخدرات، أو الذين يصنعون المخدرات بشكل غير قانوني، يشكلون خطرًا كبيرًا على أطفالهم الصغار، وقد لا يتلقى الطفل الدارج الرعاية أو الاتصال العاطفي اللازمين للتطور، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تأخر في النمو أو اكتئاب أو اضطراب التعلق.

قد يعاني الطفل الدارج من سوء التغذية وسوء النظافة ولا يتلقى الرعاية الطبية التي يحتاجها، وكل هذه يمكن أن تسهم في مخاوف صحية خطيرة.

تعاطي المخدرات في سن المراهقة

في عام 2019 ، أكمل المعهد الوطني لتعاطي المخدرات مسحًا واسع النطاق لأكثر من 42500 طالب من المدارس العامة والخاصة في الولايات المتحدة، وكشفت نتائج هذا الاستطلاع، المسمى مراقبة المستقبل، عن معلومات مهمة حول المراهقين وأنماط تعاطي المخدرات والعقاقير التي يختارون تعاطيها.

الموضوع العام للمسح هو أن تعاطي المخدرات، وخاصة السجائر والمواد الأفيونية الموصوفة، وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

كيف تساعد الطفل في إدمان المخدرات

إذا لم يكن أحد الوالدين متأكدًا من أين يبدأ عند مساعدة طفل يعاني من الإدمان أو التجريب، فإن أفضل مكان للبدء هو التحدث إلى طبيب الأطفال أو مستشار المدرسة، ويعارض المراهقون تقليديًا فكرة طلب المساعدة لحل مشاكلهم، وقد يكون هذا لعدة أسباب، ولا يعتقد بعض الشباب أن تعاطيهم للمخدرات يمثل مشكلة خطيرة، يخاف آخرون من فقدان مجموعة الأصدقاء، أو أن يكتشف الآخرون أنهم يكافحون.

ما يعرفه الباحثون هو أنه كلما تمكن الشاب من تلقي العلاج من تعاطي المخدرات مبكرًا، كانت فرصته في التعافي أفضل.

يمكن أن يساعد البحث عن مستشار عائلي أو مصدر مجتمعي آخر الشاب على التعافي من مشكلة تعاطي المخدرات وتعلم كيفية اتخاذ خيارات حياة أكثر إيجابية.