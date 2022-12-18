الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب الفائزين ببطولة مستر أوليمبيا لعام 2022.. وجائزة «بيج رامى» المالية

بيج رامى
بيج رامى

توج الإيراني هادي شوبان بطلًا لمستر أوليمبيا  لعام 2022، والتي أقيمت  في لاس فيجاس بمشاركة 4 مصريين أبرزهم  بيج رامي حامل اللقب في آخر عامين، وبدأت بطولة مستر أوليمبيا 2022 يوم الجمعة الماضى، فيما أقيم العرض النهائي مساء أمس السبت.

وانطلق العرض النهائي في تمام السابعة مساءً بتوقيت لاس فيجاس، أي في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة فجر اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

- ترتيب الفائزين ببطولة مستر أوليمبيا لعام 2022

وحل المصري رامي السبيعي المعروف إعلاميًا بـ"بيج رامي" في المركز الخامس بالترتيب النهائي، وبدا حزينًا بعد ختام الفعاليات بعد أن كان أقوى المرشحين للتتويج هذا العام، ليفقد اللقب الذي فاز به في آخر نسختين وجاء الترتيب النهائي لبطولة.

  1. الإيراني هادي شوبان.
  2. الأمريكي ديريك لانسفورد.
  3. الإنجليزي نايك والكر.
  4. الأمريكي براندون كيري.
  5. المصري بيج رامي.

- جوائز بطولة مستر أوليمبيا لعام 2022

تبلغ جوائز بطولة مستر أوليمبيا مليونًا و600 ألف دولار، ويتم تقسيم الجوائز على الفائزين في جميع المسابقات، ويتم تخصيص 750 ألف دولار لمسابقة مستر أوليمبيا وحدها وباقي القيمة لباقي المسابقات مثل الفيزيك ووزن 212 كجم.

ويحصل الفائز بلقب مستر أوليمبيا على 400 ألف دولار

ويحصل صاحب المركز الثانى على 150 ألف دولار 

وصاحب المركز الثالث على 100 ألف دولار

وصاحب المركز الرابع على 45 ألف دولار

وصاحب المركز الخامس على 40 ألف دولار

- قائمة الفائزين بلقب مستر أوليمبيا فى آخر 10 سنوات

ابتكر جو وايدر فكرة مستر أوليمبيا في عام 1963، و ظهرت مسابقة مستر أوليمبيا لأول مرة عام 1965، وتوج لاري سكوت باللقب، ويحصل الفائز في المسابقة على جائزة Sandow Trophy، والتي سميت على اسم أول لاعب كمال أجسام مشهور في العالم يوجين ساندو.

  • هادي شوبان 2022
  • بيج رامي  2021
  • بيج رامي 2020
  • براندون كوري  2019
  • شون رودين  2018
  • فيل هيث2017
  • فيل هيث 2016
  • فيل هيث  2015
  • فيل هيث  2014
  • فيل هيث 2013
  • فيل هيث  2012
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