الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«آبل» توفر خدمة رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية لهواتف آيفون

هاتف آيفون
هاتف آيفون

وسعت شركة «آبل» الأمريكية، نطاق خدمة رسائل الاستغاثة الطارئة لمستخدمي هواتف آيفون الذكية في عدة دول دون الحاجة إلى تغطية شبكات الهاتف المحمول بعد إطلاقها في الولايات المتحدة.

وأصبحت خدمة الرسائل الطارئة عبر الأقمار الاصطناعية متاحة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا، بحسب الشركة ويمكن لأي شخص يمتلك هاتف "آيفون 14" بنظام التشغيل «آي.أو.إس 16.1» توجيه هاتفه نحو قمر اصطناعي في مدار حول الأرض، وإرسال رسالة استغاثة طارئة عند الحاجة إذا لم تكن هناك تغطية لشبكات الإنترنت اللاسلكي واي فاي.

كيفية اتصال آيفون بالأقمار الصناعية

وستوفر "آبل" هذه الخدمة مجانًا لمدة عامين اعتبارًا من بدء تشغيل جهاز هاتف "آيفون 14" الخاص بالمستخدم، أما بالنسبة لأصحاب هواتف "آيفون 14"، حاليًا فستبدأ فترة العامين من تاريخ بدء توفير الخدمة في أي دولة.

ولتفعيل الخدمة دمجت آبل نظام تم تطويره داخليًا لتمكين هواتف آيفون 14 وآيفون 14 برو من الاتصال بالأقمار الاصطناعية.

وقالت "آبل" إنها استثمرت 450 مليون دولار لتوفير الخدمة الجديدة، حيث ستساعد هذه الاستثمارات في توسيع وتحسين شبكة الأقمار الاصطناعية والاتصالات الخاصة بشريكة آبل جلوبال ستار التي تشغل 24 قمرًا اصطناعيًا لأغراض الاتصالات.

أبل رسائل ايفون الهاتف الأقمار الاصطناعية قمر اصطناعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

حدث ليلًا| ضبط عامل ذبح زوجته فى الشرقية.. والقبض على قتلة خفير مصنع السلام

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

خبير تعدين يكشف سبب ارتفاع احتياطى منجم السكرى لـ مليونى أونصة

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية