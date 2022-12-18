«آبل» توفر خدمة رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية لهواتف آيفون

وسعت شركة «آبل» الأمريكية، نطاق خدمة رسائل الاستغاثة الطارئة لمستخدمي هواتف آيفون الذكية في عدة دول دون الحاجة إلى تغطية شبكات الهاتف المحمول بعد إطلاقها في الولايات المتحدة.

وأصبحت خدمة الرسائل الطارئة عبر الأقمار الاصطناعية متاحة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا، بحسب الشركة ويمكن لأي شخص يمتلك هاتف "آيفون 14" بنظام التشغيل «آي.أو.إس 16.1» توجيه هاتفه نحو قمر اصطناعي في مدار حول الأرض، وإرسال رسالة استغاثة طارئة عند الحاجة إذا لم تكن هناك تغطية لشبكات الإنترنت اللاسلكي واي فاي.

كيفية اتصال آيفون بالأقمار الصناعية

وستوفر "آبل" هذه الخدمة مجانًا لمدة عامين اعتبارًا من بدء تشغيل جهاز هاتف "آيفون 14" الخاص بالمستخدم، أما بالنسبة لأصحاب هواتف "آيفون 14"، حاليًا فستبدأ فترة العامين من تاريخ بدء توفير الخدمة في أي دولة.

ولتفعيل الخدمة دمجت آبل نظام تم تطويره داخليًا لتمكين هواتف آيفون 14 وآيفون 14 برو من الاتصال بالأقمار الاصطناعية.

وقالت "آبل" إنها استثمرت 450 مليون دولار لتوفير الخدمة الجديدة، حيث ستساعد هذه الاستثمارات في توسيع وتحسين شبكة الأقمار الاصطناعية والاتصالات الخاصة بشريكة آبل جلوبال ستار التي تشغل 24 قمرًا اصطناعيًا لأغراض الاتصالات.