3 مصابين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل بالعياط

وقع حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل أعلى الطريق الصحراوى فى العياط، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوى فى العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى ونقل نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.