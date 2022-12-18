النقل الأمريكية تعثر على رقم قياسى من الأسلحة فى المطارات 2022

قالت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA)، إن ضباطها عثروا على رقم قياسي من الأسلحة النارية التي جلبها الركاب إلى نقاط التفتيش الأمنية بمطارات البلاد في عام 2022.

ووفقًا لما نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن الإدارة التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عثرت على 6301 قطعة سلاح ناري مع الركاب حتى ديسمبر الجاري، وكان أكثر من 88% منها محملًا بالذخيرة.

وأوضح الموقع، أن عدد الأسلحة التي تم العثور عليها خلال 2022، كانت أكثر من العدد القياسي السابق المسجل في عام 2021، والبالغ 5972 قطعة.

وتتوقع إدارة النقل أن تعترض حوالي 300 قطعة سلاح أخرى بحلول نهاية العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10%؜ تقريبًا عن الرقم القياسي الذي تم تسجيله في العام الماضي.

وحسب القانون الأمريكي فإنه لا يُسمح أبدًا بوضع الأسلحة النارية في الحقائب المحمولة داخل أي نقطة تفتيش أمنية تابعة لإدارة أمن النقل الأمريكية، حتى لو كان الراكب لديه تصريح بحمل سلاح مخفي.