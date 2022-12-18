الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رقم ضخم.. وزير البترول الأسبق يكشف حجم احتياطى مصر من الغاز

المهندس أسامة كمال
المهندس أسامة كمال

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، حجم  احتياطات مصر من الغاز قبل اكتشاف "حقل ظهر" وبعد اكتشاف الحقل، والتي تؤمن الاستهلاك لعشرات السنين. 

وقال كمال، عبر قناة “إم بي سي مصر”، إن احتياطات مصر من الغاز قبل اكتشاف "حقل ظهر" كانت تقدر بـ60 تريليون قدم مكعب، وهو ما يؤمن استهلاك مصر للغاز لمدة 20 عاما، وأشار إلى أن اكتشاف الحقل رفع الاحتياطي المصري من الغاز بقيمة 30 تريليون قدم مكعب.

وأضاف وزير البترول الأسبق أن "احتياطيات الغاز في منطقتنا تقدر بـ230 ترليون قدم مكعب"، وأن اكتشاف حقل ظهر في مصر رفع احتياطي المنطقة بواقع النصف.

وتابع: "المسوح التي قامت بها العديد من مؤسسات الدولة تشير إلى أن احتياطيات الغاز بمنطقتنا تقدر بـ230 ترليون قدم مكعب"، وأن "اتفاقيات الترسيم تمكن مصر من التنقيب عن الغاز بمياهها سواء الإقليمية أو الاقتصادية".

وأكد أن ترسيم الحدود "أمر في غاية الأهمية، إذ أنه يمنح الدولة كامل سيطرتها على حدودها ومواردها، ويكون بالاتفاق بين دولتين متجاورتين أو متقابلتين، ويتم إيداع ملف الترسيم في الأمم المتحدة للعرض على كل الدول الأعضاء لإبداء الاعتراضات، وبعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الاعتراضات يصبح الترسيم وجوبيا.

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