إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم أكثر من ضعفين

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في البلاد إلى أكثر من ضعفين عما كانت عليه في تاريخ الصناعة النووية.

جاءت تصريحات سلامي خلال اجتماع مع المشرعين الإيرانيين، السبت، أشاد فيه بـ "قانون العمل الاستراتيجي" الذي مرره البرلمان، في ديسمبر 2020، بعد أسابيع من اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وقال سلامي إن القانون الذي يطالب الحكومة بزيادة تخصيب اليورانيوم، أثبت أهميته في مساعدة البلاد على الوصول إلى قدرة تخصيب غير مسبوقة.

وأضاف أن تطبيقه أدى إلى رفع مستوى التخصيب في البلاد إلى أكثر من ضعفين في تاريخ الصناعة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن فريقا تقنيا تابعا لها سيزور طهران الأحد سعيا لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها، في إيران.