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رئيس التحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-12-2022 فى كأس العالم والقنوات الناقلة

كأس العالم
كأس العالم

يترتقب كافة جماهير وعشاق كرة القدم، معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-12-2022 والقنوات الناقلة، عبر جوجل حيث سيشهد إقامة نهائي بطولة كأس العالم، ويترقب الجميع النهائي للكأس في قطر 2022، بين المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، ونظيره منتخب الأرجنتين.

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-12-2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

ووصل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم في دولة قطر 2022، عقب الفوز على منتخب المغرب بهدفين بدون رد بنصف النهائي في البطولة.

 

كما أنه لم يخسر منذ بدء البطولة، سوى فقط مباراة واحدة، مقابل منتخب تونس بآخر مواجهات في دور المجموعات، وتكون بنتيجة 1-0.

 

وصعد منتخب الأرجنتين بقيادة نجمها الأول النجم ليونيل ميسي في المباراة النهائية بكأس العالم 2022 قطر، عقب فوز عريض على منتخب كرواتيا في نصف النهائي بنتيجة هي 3-0.

 

ولم يخسر منتخب الأرجنتين أي مباراة بكأس العالم قطر لعام 2022، سوى تكون مواجهتها الأولى في البطولة مقابل منتخب السعودية 1-2.

 

موعد مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم المباراة لنهائي كأس العالم قطر 2022، ما بين منتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين.

ونهائي كأس العالم في قطر 2022، سوف يقام على أرضية ملعب "لوسيل" بتمام الساعة الخامسة مساء وتكون بتوقيت مصر.

صافرة مباراة نهائي كأس العالم بين منتخب فرنسا والأرجنتين ستنطلق بتمام الساعة السادسة مساء وذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والساعة السابعة مساء وتكون بتوقيت الإمارات.

ومن الجدير بالذكر أن سوف تنقل مباراة نهائي كأس العالم في قطر 2022، على مجموعة شبكات قنوات بي إن سبورتس، وقناة الكأس الناقل الحصري للبطولة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ترتيب هدافي كأس العالم 2022 قبل انطلاق مواجهات دور الـ 16

ميعاد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

مباراة منتخبي فرنسا والأرجنتين، سوف تكون منقولة على قنوات bein sports max 1,2.

وتنقل أحداث مباراة منتخبي فرنسا والأرجنتين على قناة Arryadia TNT HD وتكون بتعليق خليل فايد، كما أن ستذاع على شاشة قناة Alkass Four HD وتكون بتعليق خالد الحدي، وتنقل من خلال قناة Alkass EXTRA One HD بتعليق صوتي للمعلق خليل البلوشي، ويتاح متابعة المواجهة حصريا بقناة beIN Sports HD 1 Max وتكون بتعليق عصام الشوالي

مواعيد مباريات اليوم الاحد مواعيد مباريات اليوم كأس العالم والقنوات الناقلة مباريات مباريات اليوم الأحد 18-12-2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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