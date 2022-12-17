ميعاد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

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مع انتهاء مباراة اليوم بفوز منتخب كرواتيا على منتخب المغرب بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022 يبحث الكثيرين الآن عن ميعاد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كاس العالم 2022 لمشاهدة من سيكون بطل كأس العالم في هذه البطولة.

ميعاد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كاس العالم 2022



نعرض لكم ميعاد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كاس العالم 2022 والقنوات الناقلة للمباراة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

تُقام المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا غدًا الأحد 18 ديسمبر وفي تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6 بتوقيت السعودية.

تقام مباراة فرنسا والأرجنتين على أرض ملعب لوسيل.



القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم قطر 2022

يمكنكم مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين الارجنتين وفرنسا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس عبر باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى.

كما تنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة نهائي كأس العالم 2022 من خلال قنواتها المفتوحة beIN Sports HD، عبر التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات

التردد 12604 / 11054.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.



ومن المتوقع أن تُذاع مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا عبر قنوات الكأس الرياضية Alkass One HD والتي يمكن تحميلها من خلال التردد التالي

القمر الصناعي النايل سات

التردد12604 / 11054.

معدل الترميز27500.

معدل الاستقطاب أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.



فوز منتخب الأرجنتين والتأهيل لنهائي كأس العالم

واستطاعت الأرجنتين بقيادة ميسي على منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022، وكان منتخب الأرجنتين تأهل إلى دور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخب هولندا بركلات الترجيح.



فوز منتخب فرنسا على المغرب والتأهل لنهائي كأس العالم

وكان قد انتقل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم المقام غدًإ بعد الفوز على منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم بهدفين مقابل لاشيء.

تحديد المركزين الثالث والرابع

واستطاع منتخب كرواتيا اليوم السبت أن يفوز بالمركز الثالث بعد أن فاز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف ليأخذ المغرب مقعده الرابع ضمن منافسات مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم قطر 2022.

