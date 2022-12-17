السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سعيد على: المنتخبان الفرنسى والأرجنتينى الأكثر تنظيمًا فى كأس العالم

جريدة الدستور

قال الناقد الرياضي سعيد علي، موفد جريدة "الدستور" من الدوحة، إن الجمهور الأرجنتيني في الدوحة نظم اليوم مسيرات تجوب الشوارع فيها، ويخلق حالة جميلة في الشوارع، لدرجة أن الناس في الشارع أصبحت الآن تحفظ أغانيهم ويرددونها معهم ويبحثون عن ترجمة الأغاني.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني أكثر منتخبين منظمين في البطولة، ووصلا إلى نهائي كأس العالم بالفكر والعلم، وتداخل التكتيك والتحليل في الكرة. 

وتابع: "أتوقعها مباراة نموذجًا في التكتيك وتطور كرة القدم، ولكني أتمنى فوز الأرجنتين بالبطولة، وأن يرفع ميسي الكأس لأنه يستحق".

وعن حصول المغرب على المركز الرابع ببطولة كأس العالم بعد الخسارة أمام كرواتيا، قال: "لازم نتعلم من الدرس، ونعرف أننا كي نصل لهذا الإنجاز علينا أن ننظر إلى التجربة المغربية، والتي قامت ببناء واحدة من أهم الأكاديميات في المنطقة، وهي أكاديمية محمد السادس، وهذه الأكاديمية أنتجت من 8 لـ10 لاعبين للمنتخب المغربي، وأيضًا أن تعلم القائمين على ملف الكرة في مصر كيف يتطورون"، موضحًا أن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي درس وطور من نفسه من خلال حضور معايشات مع أكبر المدربين في العالم.

وتابع: "أقول للمدربين في مصر اشتغلوا على نفسكم، ولازم نؤمن أننا نستطيع منافسة الكبار".

سعيد علي المنتخب الفرنسي الارجنتين محمد الباز اخر النهار وليد الركراكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

مصادر لـ«الدستور» تكشف الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين