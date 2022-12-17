سعيد على: المنتخبان الفرنسى والأرجنتينى الأكثر تنظيمًا فى كأس العالم

قال الناقد الرياضي سعيد علي، موفد جريدة "الدستور" من الدوحة، إن الجمهور الأرجنتيني في الدوحة نظم اليوم مسيرات تجوب الشوارع فيها، ويخلق حالة جميلة في الشوارع، لدرجة أن الناس في الشارع أصبحت الآن تحفظ أغانيهم ويرددونها معهم ويبحثون عن ترجمة الأغاني.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني أكثر منتخبين منظمين في البطولة، ووصلا إلى نهائي كأس العالم بالفكر والعلم، وتداخل التكتيك والتحليل في الكرة.

وتابع: "أتوقعها مباراة نموذجًا في التكتيك وتطور كرة القدم، ولكني أتمنى فوز الأرجنتين بالبطولة، وأن يرفع ميسي الكأس لأنه يستحق".

وعن حصول المغرب على المركز الرابع ببطولة كأس العالم بعد الخسارة أمام كرواتيا، قال: "لازم نتعلم من الدرس، ونعرف أننا كي نصل لهذا الإنجاز علينا أن ننظر إلى التجربة المغربية، والتي قامت ببناء واحدة من أهم الأكاديميات في المنطقة، وهي أكاديمية محمد السادس، وهذه الأكاديمية أنتجت من 8 لـ10 لاعبين للمنتخب المغربي، وأيضًا أن تعلم القائمين على ملف الكرة في مصر كيف يتطورون"، موضحًا أن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي درس وطور من نفسه من خلال حضور معايشات مع أكبر المدربين في العالم.

وتابع: "أقول للمدربين في مصر اشتغلوا على نفسكم، ولازم نؤمن أننا نستطيع منافسة الكبار".