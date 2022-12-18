الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع رضيع وإنقاذ 34 شخصا فى تحطم قارب للمهاجرين قرب اليونان

جثة رضيع
جثة رضيع

أعلن خفر السواحل اليوناني عن وفاة رضيع بعد اصطدام قارب يحمل مهاجرين بشاطئ صخري جنوبي جزيرة ليسفوس بشرق بحر إيجه.

 

ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية عن بيان خفر السواحل القول إن الحادث وقع نتيجة هبوب رياح جنوبية قوية في المنطقة، ووفقًا لوالد الرضيع، ارتطم القارب بالصخور وسقط الطفل في البحر أثناء التدافع للوصول إلى الشاطئ.


وتابع إن ركاب القارب صعدوا إلى نقطة أعلى من أجل الأمان، بينما تم إخطار سلطة ميناء مدينة ميتيليني اليونانية، التي قامت بإرسال سيارة إسعاف لحمل الطفل الذي أعلن عن وفاته بعد ذلك.


وأفاد بيان خفر السواحل بأن ضباط سلطة ميناء بلوماري القريبة تم إرسالهم إلى المنطقة حيث وجدوا ما مجموعه 34 مهاجرا والرضيع.
وبدأت هيئة الموانئ المركزية في ميتيليني تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

قنديل: حياة كريمة تجديد للريف المصرى والذى يضم كتلة غالبة من السكان

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين