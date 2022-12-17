السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الإثنين.. الفنان هشام إسماعيل وزوجته ضيفا برنامج «واحد من الناس» على «الحياة»

واحد من الناس
واحد من الناس

في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنان هشام إسماعيل وزوجته في العاشرة مساء الإثنين المقبل.

ويتحدث عن بدايته الفنية وهل دخل مجال الفن بالصدفة وعلاقته بالمخرج خالد جلال، وهل مسرحية قهوة سادة كانت وش السعد على موهبته وعلى حياته العاطفية، وما السبب وراء قلة أعماله على الرغم من موهبته الكبيرة.

كما يتحدث عن إتقانه للهجة الصعيدية وأمنيته تقديم شخصية الرئيس عبد الناصر وشخصية أبو لهب 
وعن عشقه لشخصية فزاع فى مسلسل "الكبير" مع النجم أحمد مكي ونجاحها الكبير.

كما تتحدث زوجته الفنانة شيماء "عن شخصية "نوسة "والتي قدمتها فى فيلم عسل أسود وأيضًا العديد من الشخصيات الأخرى.

ويكشف هشام عن موهبة التقليد لديه  والشخصيات  التي يقلدها وحبه للغناء، يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الإثنين المقبل قناة الحياة.

 

 

 

أسما الفنان هشام إسماعيل الرئيس عبد الناصر الاعلا الاثنين المقبل الإعلامي د عمرو الليثي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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