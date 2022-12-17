السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرع في قتل مسن .. حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات في دمياط

حبس
حبس

أصدرت نيابة دمياط، اليوم السبت، قرارا باستمرار حبس عاطل 15 يوما على ذمة اتهامه بالشروع في قتل مسن بإحدى قرى دمياط.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عاطل في العقد الثالث من العمر يدعى "ا. ع" ، ويقيم في قرية العنانية مركز دمياط، بالتعدي على شخص يدعى "ح أ" 63 عاما موظف بالمعاش، ويقيم في ذات القرية والذي يعمل في مجال مستلزمات صناعة الموبليات، طالبا منه دفع مبلغ مالي على سبيل الإتاوة، ولكن الأخير رفض.

 

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط الجاني فور ورود البلاغ، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى دمياط التخصصي، والذي أثبتت التقارير الطبية إصابته بجرح قطعي بالوجه، فضلا عن إصابته بارتجاج بالمخ. 

 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم على خلفية اتهامه بالشروع في قتل مسن 15 يوما على ذمة التحقيقات بجلسة اليوم.

 

15 يوما على ذمة التحقيقات الشروع في قتل التقارير الطبية ذمة التحقيقات جرح قطعي بالوجه تفاصيل الواقعة بالشروع في قتل قوات الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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