السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل انعكاس منح صندوق النقد الدولي قرض لمصر على الاستثمار (فيديو)

النقد الدولي
النقد الدولي

قالت سهر الدماطي خبيرة مصرفية، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح 3 مليارات دولار لمصر شهادة مهمة للمستثمر الأجنبي أو المحلي بنمو الاقتصاد المصري، تؤكد قدرتنا على إقامة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وأشارت الدماطي عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، إلى أن الدولة وضعت خطة واستراتيجية تعتمد على عدة محاور؛ أهمها زيادة القاعدة الصناعية والتصدير والاهتمام بالاستثمار وتخفيض الدين العام.

وأضافت الخبيرة المصرفية، أن المؤتمر الاقتصادي والاستراتيجية والحوارات الوطنية أخرجت توصيات مهمة منها إدخال القطاع الخاص في عجلة التنمية، إلى جانب وضع سعر صرف مرن وزيادة الاحتياطات مع إدخال المشتقات المالية.

البنك المركزي بدأ يعالج التشوهات المعنية بالفوائد وتوحيدها في السوق المصرفية

 

وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي بدأ يعالج التشوهات المعنية بالفوائد وتوحيدها في السوق المصرفية، لافتة إلى أن الدعم لا يؤثر على المواطن، لأن الدعم الذي كان يقدمه البنك المركزي انتقل للجهات المعنية ثم وزارة المالية حتى دخل الموازنة العامة للدولة، وبذلك حافظنا على الحماية والمظلة الاجتماعية وتوفير القروض بنفس الشروط من خلال الجهاز المصرفي المنوط به الإقراض، إلى جانب إزالة التشوهات السعرية في الفوائد.

 

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على استراتيجات مصر والخطوات التي تتبعها، مضيفة أن حصولنا على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار شهادة كبرى لنا.

انعكاس تفاصيل صندوق النقد الدولي الاستثمار منح قرض لمصر

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دور الدراما فى التسويق لمصر

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