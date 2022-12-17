السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جنايات نجع حمادى: السجن المشدد 15 عامًا لعاملين بتهمة السرقة

سجن
سجن

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عاملين بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة سرقة 7 آلاف جنيه وهاتف محمول، من سائق بالإكراه، ومقاومة ضابط شرطة، أثناء محاولته القبض عليهما.

تعود أحداث القضية، إلى 24 أبريل 2022، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهمين جمال.ا.ع، وخالد.م.ا، تهمة الشروع في سرقة 7 آلاف جنيه وهاتف محمول، عنوة، من أيمن الجرجاوي علي، سائق، مقيم جرجا، أثناء تواجده في نجع حمادي، واستغلال نومه داخل السيارة أثناء انتظاره لتحميل حمولة من شركة السكر، وحاولا سرقة المبلغ وهاتف المحمول، إلا أن يقظة الأمن حالت دون تنفيذ جريمتهما.

كما وجهت جهات التحقيق، للمتهمين حيازة سلاح وثماني طلقات، وسلاح أبيض، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة، أنه قاوم بالقوة والعنف والتهديد، النقيب فتحي عبدالباسط، معاون مباحث نجع حمادي، والقوة المرافقة له، أثناء محاولة ضبطه متلبسا بجريمته.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 8423 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 1211 لسنة 2022 كلي قنا، وعاقبت المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة.

إبريل 2022 التهديد الشروع في سرقة السجن المشدد السجن المشدد 15 السجن

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