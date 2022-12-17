السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شركات سياحية غير مرخصة بحملات أمنية

جريدة الدستور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم إدارة الكيانات السياحية دون ترخيص، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إدارة المنشآت والكيانات بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة قيام بعض الأشخاص بإدارة شركات السياحة "بدون ترخيص" بنطاق محافظتى "الشرقية- الغربية".. حيث تم ضبطهم على النحو التالى :

ضبط (موظفة بإحدى شركات السياحة - كائنة بمحافظة الشرقية) لقيامها بإدارة الشركة "بدون ترخيص".. وبحوزتها (مجموعة من الأوراق والمستندات الدالة على نشاطها غير المشروع).

ضبط (موظف بإحدى شركات السياحة – كائنة بمحافظة الغربية) لقيامه بإدارة شركة سياحة "بدون ترخيص" وبحوزته (مجموعة من الأوراق والمستندات الدالة على نشاطه غير المشروع)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة قطاع شرطة السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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