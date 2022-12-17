السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تداهم 5 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان

جريدة الدستور

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية، بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط (5) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) من المشرفين على تلك المراكز وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).

مكافحة المخدرات الامن العام محافظة القليوبية

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