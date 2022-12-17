رئيس مصنع المحركات: نمتلك 16 خطا لعمرة محركات الطائرات والدبابة «m1a1»

أكّد اللواء مهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، الذي يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز التصنيع الرقمي فيه حالياً، والذي سيوطن ويعمق التصنيع المحلي لمعدات طلمبات المياه لاستخدامها في مشروعات مبادرة حياة كريمة، أنَّ الهدف الرئيسي للمصنع عمرة وإصلاح المحركات وملحقاتها، ويستغل طاقته الإنتاجية وقدراته التكنولوجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية.

وأضاف رئيس مصنع المحركات، في كلمته خلال افتتاح رئيس الوزراء لمركز التصنيع الرقمي، أنَّ المصنع يعمل على إنتاج الفرامل ومعدات للسكة الحديد، وقطع غيار المصانع والشركات الكبرى للمساهمة في عمل المصانع ودعم الاقتصاد القومي، فضلاً عن محطات المياه والصرف الصحي، والطلمبات لصالح المشروعات التنموية.

ولفت إلى أن المصنع يمتلك 16 خط عَمرة لمحركات مختلفة، معتمدة من كبرى الشركات العالمية، ومنها شركة جنرال الكتريك الأمريكي وشركة رولز رويس الإنجليزية وآخرين، ومن بينها محركات طائرات سي 130، وميراج، ومحرك الدبابة "m1a1"، وطائرات هليكوبتر مثل مي 8، ومي 17، والجازيل.

توطين محطات تحلية مياه والصرف باستخدام تكنولوجيا الطحالب

وأوضح أنَّه يتم تعمير محركات كل الطائرات من طراز بافلو العاملة في العالم بمصر، كاشف عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لتقييم منتجات الهيئة العربية للتصنيع، وتم التوصية بزيادة الطاقة الإنتاجية لتصبح 200 طلمبة شهرياً بدلاً من 2 طلمبة شهرياً، ليتم إنشاء مركز التصنيع الرقمي بتكلفة 230 مليون جنيه، بمكون محلي يزيد عن 78%.

ولفت إلى توطين محطات تحلية مياه والصرف باستخدام تكنولوجيا الطحالب، مع التعاون مع شركة أوربية عاملة في صناعة الطلمبات مع زيادة العمر الافتراضي لها.