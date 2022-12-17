السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسرب غاز بسبب حادث تصادم في أسوان.. ولا إصابات

السيارة
السيارة

شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بالأسمنت، بالمنظم الرئيسى للغاز الطبيعي، ما أسفر عن تسريب غاز بالمنطقة بأكملها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إخطارًا يفيد باصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" بمنظم الغاز الرئيسي، وتحديدًا أمام عمارة رقم (1) بجوار شبكة كهرباء الفخرانية بمدينة إدفو شمال المحافظة، وتسبب ذلك في تسريب الغاز بالمنطقة بأكملها. 

وعلى الفور، تم إخطار مرفق الإسعاف والحماية المدينة وشركة الغاز الطبيعي؛ لاتخاذ اللازم حيال الواقعة، وتوجهوا مباشرة إلى مكان البلاغ، وتم غلق محابس الغاز عن المنطقة المذكورة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، وتم إلقاء القبض على سائق السيارة لحين انتهاء التحريات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان اصطدام سيارة نقل الغاز الطبيعي محافظة أسوان غرفة عمليات النجدة إدفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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