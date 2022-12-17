تسرب غاز بسبب حادث تصادم في أسوان.. ولا إصابات

شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بالأسمنت، بالمنظم الرئيسى للغاز الطبيعي، ما أسفر عن تسريب غاز بالمنطقة بأكملها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إخطارًا يفيد باصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" بمنظم الغاز الرئيسي، وتحديدًا أمام عمارة رقم (1) بجوار شبكة كهرباء الفخرانية بمدينة إدفو شمال المحافظة، وتسبب ذلك في تسريب الغاز بالمنطقة بأكملها.

وعلى الفور، تم إخطار مرفق الإسعاف والحماية المدينة وشركة الغاز الطبيعي؛ لاتخاذ اللازم حيال الواقعة، وتوجهوا مباشرة إلى مكان البلاغ، وتم غلق محابس الغاز عن المنطقة المذكورة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، وتم إلقاء القبض على سائق السيارة لحين انتهاء التحريات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.