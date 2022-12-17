معاينة سيارة زوجة سعد الصغير بعد تسببه فى تحطيمها بالهرم

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لسيارة برلنتي عامر، زوجة المطرب سعد الصغير، لحصر التلفيات التي لحقت بها، بعد اصطدام الصغير بها، خلال ملاحقته لها بمنطقة حدائق الأهرام.

واتهم المطرب الشعبي سعد الصغير زوجته وأسرتها "شقيقتها ووالدتها" بسرقة مبلغ مالي قدره 75 ألف جنيه منه قبل تشاجره معهن، كما اتهمهن بتمزيق جواز سفره.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اصطدام سعد الصغير بشخصين في حدائق الأهرام، حيث تبين أن الضحايا هن زوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها.

وأضافت التحريات، بقيادة العقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث الهرم، أن خلافات زوجية بين سعد وزوجته دفعتهما للتشاجر في الشارع فهربت زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارة وطاردهن سعد الصغير واصطدم بسيارتهن، وتم نقلهن إلى مستشفى الهرم وتبين إصابتهن بإصابات طفيفة.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب تقديم الإسعافات الأولية لهن تم اقتيادهن لقسم الهرم، بينما تم التحفظ على سعد الصغير بقسم الشرطة لتبادل الطرفين الاتهامات.

كانت أطاحت سيارة، يقودها الفنان سعد الصغير، بشخصين في منطقة الهرم، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات مختلفة وتم نقلهما للمستشفى.

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي سعد الصغير اصطدمت بشخصين ما أسفر عن إصابتهما.

وتبين من الفحص الأولي استقرار الحالة الصحية للمطرب سعد الصغير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.