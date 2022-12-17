السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ضمن «حياة كريمة».. تفاصيل إعادة تأهيل منازل قرى الواسطى فى بنى سويف

جريدة الدستور

يشهد مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بني سويف تنفيذ خطة أعمال تأهيل وتطوير المنازل لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتي تتكامل مع جهود ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن خطة الارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين بالمحافظات.

وفي هذا السياق، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «إعادة تأهيل منازل قرى الواسطى في بني سويف».

توفير سكن آمن وكريم لمواطني قرى الواسطى ببني سويف

حيث يتم تأهيل منازل المواطنين، والتي بلغ عددها حتى الآن 285 منزلًا تم تأهيله ورفع كفاءته وفق مراحل متتالية، وشهدت المرحلة الأولى 135 منزلًا بعدة قرى، كما تشهد المرحلة الثانية تنفيذ أعمال التأهيل لـ150 منزلًا في قرية صفط الشرقية، و30 منزلًا في قرية الميمون، و70 منزلًا في كوم أدريجة، و50 منزلًا بجانب قرية صفط ميدوم.

وتشهد أعمال تأهيل المنازل في هذه القرى كل الأعمال التي توفر سكنًا آمنًا وكريمًا للمواطنين، وتشتمل على تجديد وتركيب كل وصلات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الأرضيات والدهانات الداخلية والخارجية وتركيب الأبواب والشبابيك ومستلزماتها.

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