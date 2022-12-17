السبت 17 ديسمبر 2022
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مصر

«الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ217 ألفًا و823 مواطنًا بمعهد السمع والكلام

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية لـ217 ألفًا و823 مواطنًا، بدءًا من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022، وذلك من خلال معهد السمع والكلام، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد شملت خدمات العيادات الخارجية، والتي استقبلت 180 ألفًا و744 حالة، بالإضافة إلى 5 آلاف حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بأقسام المعهد الداخلية.

ولفت «عبدالغفار» إلى سحب 10 آلاف و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد، مضيفًا أن قسم الأشعة أجرى 3 آلاف و181 أشعة، تنوعت بين (تشخيصية عادية، وموجات فوق الصوتية)، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية لـ12 ألفًا و954 حالة في قسم المناظير.

وأكد الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أهمية هذا المعهد، باعتباره مركز الإحالة الرئيسي الذي يقوم باستقبال الأطفال ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، لاستكمال علاجهم والحصول على كل سبل الرعاية الصحية، وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، مؤكدًا العمل الدائم على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، من خلال برامج تدريبية مستمرة تستهدف رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض.

من جهته، أشار الدكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام، إلى أن المعهد يعمل بسعة 24 سريرًا، تشمل أسرة (الداخلي، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات الجراحية)، موضحًا أن المعهد أجرى 2005 عمليات جراحية، بالإضافة إلى 264 عملية زراعة قوقعة.

الصحة الخدمات الطبية معهد السمع والكلام زراعة قوقعة المعاهد التعليمية العيادات الخارجية

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