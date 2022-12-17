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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 2022/12/17 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع الساعات الأولى يتراوح سعر الريال سعر الريال السعودى اليوم السبت 17-12-2022 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري بمستهلّ العطلة الأسبوعية بالقطاع المصرفي المصري، ما بين 6.36 إلى قيمة 6.56 جنيه للشراء، كما يتراوح سعر البيع ما بين 6.55 إلى 6.59 جنيه، وسجلت العملة السعودية بالبنك المركزي المصري لمتوسط سعر صرف قيمة 6.55 جنيه للشراء، ومبلغ 6.57 جنيه للبيع، وذلك حتى نهاية التعاملات يوم الخميس.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/12/17 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي ما قد تنشره كافة مواقع البنوك العاملة بمصر، حول حركة سعر صرف النقد الأجنبي أمام سعر العملة المصرية.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودى اليوم السبت في بنك المشرق
سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.50 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودى في ميد بنك
سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.36 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 6.51 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي القطري: 6.50 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الاستثمار العربي
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 6.54 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.52 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.54 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

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سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.56 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.34 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي سعر الريال مقابل الجنيه المصرى سعر الريال السعودي بالبنوك سعر الريال السعودي ببنك مصر أسعار العملات العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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