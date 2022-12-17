شوبير يكشف كواليس قرار الأهلى بمعاقبة أفشة بعد التعادل مع فيوتشر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس القرار الذي اتخذه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتوقيع عقوبة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق عقب التعادل مع فيوتشر.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الأهلي قرر تغريم محمد مجدي أفشة بعدما سدد ركلة الجزاء المهدرة من تلقاء نفسه رغم وجود معلول المسدد الأول في الملعب.

وأشار إلى أن كولر قرر اصطحاب اللاعبين إلى ملعب مختار التتش بعد مواجهة فيوتشر وعقد معهم جلسة تحذيرية واتهمهم بالتقصير وهدد من يعاني من الاستهتار بعدم وجوده في الفريق مستقبلا.