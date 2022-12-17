السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شوبير يكشف كواليس قرار الأهلى بمعاقبة أفشة بعد التعادل مع فيوتشر

مجدي أفشة
مجدي أفشة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس القرار الذي اتخذه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتوقيع عقوبة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق عقب التعادل مع فيوتشر.

 

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الأهلي قرر تغريم محمد مجدي أفشة بعدما سدد ركلة الجزاء المهدرة من تلقاء نفسه رغم وجود معلول المسدد الأول في الملعب.

 

وأشار إلى أن كولر قرر اصطحاب اللاعبين إلى ملعب مختار التتش بعد مواجهة فيوتشر وعقد معهم جلسة تحذيرية واتهمهم بالتقصير وهدد من يعاني من الاستهتار بعدم وجوده في الفريق مستقبلا.

احمد شوبير محمد مجدي أفشة فريق فيوتشر الدورى المصرى الاهلى السويسري كولر

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