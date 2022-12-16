«حبيبتي ونور عيني».. آخر ما كتبته «قتيلة بورسعيد» لابنتها في عيد ميلادها

حصلت “الدستور”، على آخر ما كتبته داليا سمير الحوشي، سيدة بورسعيد التي قتلتها ابنتها وصديقها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد، وذلك كرسالة تهنئة منها إلى ابنتها المتهمة على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” بمناسبة عيد ميلادها.



وجاء نص الرسالة: "حبيبتى وصاحبتي وبنتي ونور عيني .. أنا مهما انا قولت عنك مش هكفي كلام يا أغلى عليا من نفسي يا أجمل نور كل سنة وأنتي طيبة يا اول نور لعيني ربنا يسعدك يا رب ويهنيكي ويحفظك يارب".

وكان قد تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بحادث مقتل السيدة داليا سمير الحوشي عاملة بمستشفى بورفؤاد، وذلك داخل منزلها بحي الفيروز، وباشرت الجهات الرسمية التحقيق في الواقعة للوصول إلى ملابساتها.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي التابعة لمديرية أمن بورسعيد من كشف كواليس الواقعة، واحبطت محاولة الأبنة القاتلة وصديقها في الحديث عن أنها واقعة سرقة، واكتشفت من خلال قميص للقاتل في دولاب الفتاة أن هناك شبهة، وتمكنوا خلال التحقيق من الحصول علي اعتراف رسمي بالجريمة البشعة، والتي توسلت خلالها أم القاتلة بها وصديقها يهبوها لحظات لنطق الشهادة، فلم يرحموها وقاموا بقتلها.

وتستكمل جهات التحقيق بـ محافظة بورسعيد، إجراءات التحقيق في واقعة مقتل داليا سمير مشرفة عمال مستشفي بورفؤاد، علي يد ابنتها وصديقها داخل منزلها بحي الفيروز بـ مدينة بورفؤاد.

وتقوم الابنة المتهمة وصديقها الآن بتمثيل الجريمة، وذلك في مسرح الحادث بالعمارة رقم 141 بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وتواجد رجال الأمن، ومثلوا جهة التحقيق، وذلك لاستكمال الوصف في القضية.

وكانت قد كشفت جهود أجهزة البحث الجنائي ببورسعيد كواليس الواقعة بعد محاولات المتهمين في توصيف الحادث علي أنه سرقة، ونجح الضباط من كشف أن القاتلة كانت بصحبة صديقها داخل المنزل بمفردهم، وعندما دخلت الأم ووجدتهما كذلك، اتخذا القرار بقتلها وطلبت منهما أن يتركوا لتنطق الشهادة، ولم يرحموها وقاما بقتلها، وسكبت الابنة الماء الساخن للتأكد من وفاتها، وكانا ينتويان وضع الجثمان بشيكارة واخفاءه، إلا أن أمرهم قد انكشف وتم ضبطهم.

وكانت أجهزة التحقيق قد أمرت صباح اليوم بحبس الابنة المتهمة في قتل والدتها داليا سمير التي تبلغ من العمر 42 عامًا وصديقها، وذلك لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعدما ثبت اتهامها بالواقعة.