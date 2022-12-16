لا يفوتك هذا المساء| نقيب الموسيقيين يكشف حقيقة استدعاء «ويجز».. و«الأرصاد» تحذر من طقس الغد

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

نقيب الموسيقيين يكشف حقيقة استدعاء «ويجز» بسبب حفل كأس العالم

علق مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على الأخبار المُتداولة بشأن استدعاء مطرب الراب "ويجز" بسبب إحيائه حفل ختام كأس العالم في قطر، مشيرًا إلى أن كل ما أشيع حول ذلك باطل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه ورث مشاكل وأزمات لا حصر لها، مُشيرًا إلى أن 95% من منظومة العمل بالنقابة تحتاج إلى تطوير وتعديل، وهو ما يعمل عليه حاليًا.

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«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

بحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين الماضى، اقتراح السلطة الفلسطينية الذى طلبت فيه من محكمة العدل الدولية فى لاهاى إبداء رأيها المهنى فى قانونية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى، وضم القدس الشرقية، والتداعيات القانونية للانتهاكات المستمرة لحق تقرير المصير.

ومع اقتراب موعد التصويت على القرار، ما يسمح بدخوله حيز التنفيذ وإحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية، تستعرض «الدستور» احتمالات الموافقة على القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطبيعته وجدواه، وتأثيراته المحتملة على القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التعامل الإسرائيلى مع تداعياته.

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سعد الصغير يصدم شخصين بسيارته فى الهرم

أطاحت سيارة يقودها الفنان سعد الصغير بشخصين في منطقة الهرم ما أسفر عن إصاباتهما بإصابات مختلفة وتم نقلهما للمستشفى.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين، أن سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي سعد الصغير اصطدمت بشخصين مما أسفر عن إصابتهما.

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«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. انخفاض الرؤية وضباب وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 17 ديسمبر 2022، حيثُ تنخفض نسبة الرؤية الأفقية وتنتشر الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل إلى حدّ الضباب على الطرق، مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.

وأوضحت الهيئة خلال بيان لها، اليوم، من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى، غدًا السبت 22 درجة مئوية، بينما سجلت جنوب البلاد 27 درجة مئوية نهارًا.

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قمتان و5 لقاءات.. حصاد جولات الرئيس السيسي المكوكية خلال أسبوع

شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مُكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجرى عددًا من اللقاءات لمتابعة المشروعات القومية الجارية في شتى المجالات والشأن الخارجي.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز أنشطة ومحطات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي.

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