سعد الصغير يطيح بشخصين بسيارته في الهرم

أطاحت سيارة يقودها الفنان سعد الصغير بشخصين في منطقة الهرم ما أسفر عن إصاباتهما بإصابات مختلفة وتم نقلهما للمستشفى.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين، أن سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي سعد الصغير اصطدمت بشخصين مما أسفر عن إصابتهما.

تبين من الفحص الأولي استقرار الحالة الصحية للمطرب سعد الصغير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها حول ملابسات الواقعة.