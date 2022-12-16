«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. انخفاض الرؤية وضباب وشبورة مائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 17 ديسمبر 2022، حيثُ تنخفض نسبة الرؤية الأفقية وتنتشر الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل إلى حدّ الضباب على الطرق، مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.

وأوضحت الهيئة خلال بيان لها، اليوم، من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى، غدًا السبت 22 درجة مئوية، بينما سجلت جنوب البلاد 27 درجة مئوية نهارًا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من بداية منتصف الأسبوع القادم، ستنخفض الحرارة تدريجًا على السواحل الشمالية مع تزايد فرص سقوط الأمطار عليها، كما تشهد محافظات الوجه البحرى نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

كما نصحت، السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة مع ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الصباحية التي تصل إلى حد الضباب، وذلك حرصا على سلامة المارة والركاب، وتجنبا لوقوع حوادث الطرق.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: