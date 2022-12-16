الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. انخفاض الرؤية وضباب وشبورة مائية

طقس
طقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 17 ديسمبر 2022، حيثُ تنخفض نسبة الرؤية الأفقية وتنتشر الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل إلى حدّ الضباب على الطرق، مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.

وأوضحت الهيئة خلال بيان لها، اليوم، من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى، غدًا السبت 22 درجة مئوية، بينما سجلت جنوب البلاد 27 درجة مئوية نهارًا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من بداية منتصف الأسبوع القادم، ستنخفض الحرارة تدريجًا على السواحل الشمالية مع تزايد فرص سقوط الأمطار عليها، كما تشهد محافظات الوجه البحرى نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

كما نصحت، السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة مع ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الصباحية التي تصل إلى حد الضباب، وذلك حرصا على سلامة المارة والركاب، وتجنبا لوقوع حوادث الطرق.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا  على محافظات ومدن مصر:

  • القاهرة 24 15
  • بنها 23 15
  • دمنهور 23 14
  • كفر الشيخ 23 13
  • المنصورة 24 15
  • دمياط 23 15
  • بورسعيد 24 16
  • الإسماعيلية 25 12
  • السويس 24 13
  • الزقازيق 24 14
  • شبين الكوم 24 14
  • طنطا 23 14
  • شلاتين 29 19
  • الإسكندرية 24 16
  • العلمين الجديدة 24 15
  • وادى النطرون 24 15
  • مطروح 24 13
  • السلوم 25 11
  • سيوة 22 10
  • العريش 23 14
  • رفح 23 15
  • الطور 24 14
  • كاترين 18 5
  • رأس سدر 27 12
  • نخل 21 6
  • طابا 24 15
  • نويبع 25 14
  • حلايب 25 19
  • شرم الشيخ 27 17
  • الغردقة 26 16
  • مرسى علم 27 16
  • الفيوم 25 12
  • بني سويف 25 11
  • المنيا 26 10
  • أسيوط 26 10
  • سوهاج 26 11
  • قنا 27 12
  • الأقصر 28 13
  • أسوان 29 14
  • الوادي الجديد 26 9
  • أبوسمبل 26 12
  • أبو رماد 28 19
  • رأس حدربة 24 20
حالة الطقس حالة الطقس المتوقعة غد ا السبت الطقس الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. انخفاض الرؤية وضباب وشبورة مائية

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

الاتحاد الأوروبى: هجوم روسيا الصاروخى على أوكرانيا «إرهاب عشوائى»

الزمالك يخطف فوزًا قاتلًا من البنك الأهلى وينتزع وصافة الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967