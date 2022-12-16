النائب البطريركى لـ«الكاثوليكية»: أوضاعنا تحسنت فى عهد السيسى ودعمه يؤكد أنه رئيس لكل المصريين

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالات عيد الميلاد، تؤكد أنه رئيس لكل المصريين، بكل طوائفهم وأديانهم. وتحتفل طوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربى، وذلك مساء ٢٤ ديسمبر الجارى، وصباح ٢٥ ديسمبر الجارى، ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، مساء ٢٤ ديسمبر الجارى، بمشاركة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية.

ويعتبر عيد الميلاد المجيد ثانى أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل ذكرى ميلاد يسوع المسيح، بدءًا من ليلة ٢٤ ديسمبر ونهار ٢٥ ديسمبر فى التقويمين «الجريجورى واليوليانى»، غير أنه ونتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التى تتبع التقويم اليوليانى مساء ٦ يناير ونهار ٧ يناير.

وتحدث الأنبا باخوم عن استعدادات الكنائس لاستقبال الاحتفالات، مؤكدًا أنها ستكون طبيعية بعد عامين من تشديدات مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن أحوال المصريين تحسنت فى عهد الرئيس السيسى.

■ بداية.. ماذا يعنى الميلاد بالنسبة للمسيحيين؟

- أهنئ أولًا جميع المصريين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، واحتفالات رأس السنة، وأتمنى أن يعيد الله علينا هذه الأيام فى خير وسلام.

وأما عن العيد، فيعنى الكثير، فهو يذكرنا بأن السيد المسيح ولد فى مذود البقر، وكان مرفوضًا من البشر، لكن هذا حدث لحكمة كبيرة، تحققت بتجميع كل البشرية.

وأرى أن ذلك يتحقق فى حياة الإنسان، فيمكن أن يحول نقطة الضعف إلى قوة، تسمح بتلاقى النفوس البشرية على المحبة.

■ ما رأيك فى أحوال المصريين فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- أرى أن هناك استقرارًا كبيرًا تحقق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقدمًا ملموسًا فى مختلف المجالات، ولا تزال أمامنا تحديات سنواجهها.

ولا يمكن أن نحكم بشكل مبسط على حقبة زمنية معينة، فإن تحدثنا عن أحوال المصريين فسنتطرق للأحوال السياسية والعلاقات مع الدول الخارجية وأوضاع المهاجرين والأوضاع الاقتصادية والأمنية، وإن نظرنا إلى كل تلك الملفات فسنرى تقدمًا ملحوظًا.

■ كيف ترى قانون بناء الكنائس بعد تقنين أكثر من ١٦٠ كنيسة فى المحافظات؟

- قانون بناء الكنائس ساعد فى بناء الكنائس دون شك، ويؤكد سعى الدولة الدائم لدعم المواطنة، فهذا القانون يساعد الأفراد فى أن يؤدوا صلواتهم حسب طقوسهم.

■ ما آخر التطورات فى قانون الأحوال الشخصية للأقباط؟

- قانون الأحوال الشخصية للأقباط وصل إلى شكله النهائى، الذى اتفق عليه مختلف الطوائف، وننتظر تقديمه إلى البرلمان بشكله النهائى المتفق عليه من الكنائس والطوائف المسيحية، وحاليًا منتظر أن يقدم إلى المجالس النيابية ومجلس النواب حتى يتم التوقيع عليه والتوافق عليه من الدولة.

وأود أن أشير إلى أننا لا نتحدث عن الطلاق فى الكنيسة الكاثوليكية، بل نتحدث عن بطلان الزواج، وهناك ١٣ سببًا للبطلان فى الكنيسة الكاثوليكية.

■ هل يمكن أن يؤدى إلحاد أحد الطرفين إلى بطلان الزواج؟

- فى حال إلحاد أحد الطرفين بعد الزواج لا بد من أن ندرس الحالة شخصيًا، لتحديد القرار المناسب لها، فلا يمكن أن تفرض حلًا واحدًا لكل المشكلات المتعلقة بهذا الأمر. الكنيسة الكاثوليكية تدرس الحالات بشكل دقيق، وتحدد فى النهاية القرار المناسب.

■ كيف تنظر الكنيسة الكاثوليكية للزواج المختلط بين الطوائف؟

- الزواج المختلط بين الطوائف واقع كبير جدًا فى مصر، ولا نستطيع أن ننكره، وهو يمثل حالة التعايش مع الآخر، وهناك عائلات كثيرة بها اختلافات فى الطوائف، وهذا طبيعى.

■ ماذا تتضمن دورات المشورة قبل الزواج للشباب؟

- كورسات المشورة هى عبارة عن دورات للمخطوبين، تتم فى الكنيسة كل ٥ أو ٦ أشهر، ونعقد خلالها ندوات نناقش فيها كل ما يتعلق بالمشكلات الزوجية.

■ كيف تتعامل الكنيسة الكاثوليكية مع الإلحاد؟

الإلحاد له صور متعددة، منها الإلحاد النظرى، أى أن يفكر شخص فى أن الله غير موجود، وهناك الإلحاد العملى، وهو أن يتصرف الإنسان على أساس هذه الفكرة، والكنيسة تتعامل مع هذا الأمر بالتوعية، خاصة للشباب.

■ ما تقييمك لوثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها البابا فرنسيس فى الإمارات؟

- وثيقة الأخوة الإنسانية هى وثيقة تدعم روح المحبة والأخوة بين كل بنى البشر، وترفع مكانة الإنسان، وتؤكد القيم الإنسانية.

■ هل الخطاب الدينى فى المسيحية يحتاج لتجديد؟

- لا نستطيع أن نقول إن الخطاب الدينى فى حد ذاته يحتاج إلى تجديد أم لا.. لكننا نستطيع القول إن الأشخاص الذين يقدمون الخطاب الدينى قد يحتاجون إلى توعية، فهناك احتياج شديد إلى نشر ثقافة تقبل الآخر وتقبل النقد.

■ هل من الضرورى فصل الدين عن السياسة؟

- نعم.. بالتأكيد من الضرورى فصل الدين عن السياسة، وهو أمر مهم للغاية، لأن السياسة دائمًا تخص الأشياء العالمية ومهم أن تكون لها جذور أو قيم ومبادئ دينية، ولكن لا تقوم على أن مبدأ أن الدين يتحكم فى السياسة.

■ لماذا يحدث اختلاف فى توقيت الاحتفال بالأعياد بين الطوائف المسيحية؟

- اختلاف مواعيد الاحتفالات بين الطوائف المسيحية يرجع إلى الاختلاف فى التقويمات التى يجرى تحديد الموعد على أساسها.

■ ما الدور الذى تلعبه الكنيسة لوضع رحلة العائلة المقدسة على أجندة الفاتيكان؟

- هذا موضوع يخص بشكل كبير للغاية كل كنيسة فى مصر، بل كل البلاد، فالعائلة المقدسة جزء من التراث المصرى، وتؤكد أن مصر كانت ولا تزال بلد الأمن والأمان.

■ ما تعليقك على تأكيد الرئيس السيسى باستمرار بناء كنيسة بجوار المسجد فى المجتمعات العمرانية الجديدة؟

- مما لا شك فيه أن تأكيد الرئيس السيسى على بناء الكنيسة بجوار المسجد يدل على أن هناك مواطنة حقيقية، وأن المواطنين يتمتعون بحرية ممارسة الشعائر الدينية والاحتفال بطقوسهم.

■ كيف ترى مشاركة الرئيس السيسى فى احتفالات عيد الميلاد؟

- مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالات عيد الميلاد المجيد، لفتة طيبة ورائعة منه، تؤكد أنه رئيس لكل الشعب بكل طوائفه وأديانه.

■ ما الإجراءات التى اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد؟

- احتفال الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد لعام ٢٠٢٢، سيكون طبيعيًا، بعد عامين من تشديدات مكافحة فيروس كورونا.. ستكون أبواب الكنائس مفتوحة بشكل طبيعى أمام أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

■ ما مستجدات إنشاء هيئة الأوقاف القبطية الكاثوليكية؟

- هيئة الأوقاف القبطية الكاثوليكية أعلنت بقرار رئاسى، وبالفعل حاليًا أعضاء هيئة الأوقاف يعقدون اجتماعات لمناقشة كل الأمور التى تخص هيئة الأوقاف القبطية الكاثوليكية عمومًا.

■ هل ترون أن مسألة «توحيد الأعياد» قابلة للتحقق بين الطوائف؟

- هذه الفكرة تبدأ بتحقق الوحدة فى الصلاة والوحدة فى العمل المشترك، وهذه أمور متعلقة بالعقيدة، إن حدثت فيمكن توحيد الأعياد.