«سلع متوفرة وأسعار مناسبة».. الداخلية تواصل تنظيم فعاليات مبادرة كلنا واحد (فيديو)

تسعى وزارة الداخلية، إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، على مختلف المستويات، بالإضافة إلى دورها في توفير الأمن والأمان، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالعمل على توفير كافة أوجه الدعم المجتمعي والإنساني، بما يساهم في رفع العبئ على كاهل المواطنين، والتصدي للمتلاعبين في الأسعار.

وواصلت الفروع المشاركة في المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022، فتح أبوابها لاستقبال المواطنين، وطرح السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية. «moi.gov.eg».

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتفعيل الدور المجتمعي لقطاعات الوزارة، وإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية، للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال «34 سلسلة – 1051 فرع – 4 شادر»، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات «القاهرة – الجيزة - القليوبية»، على أن تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

وتواصل منظومة «أمان»، المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

ووزعت منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، عبوات غذائية بالمجان على المواطنين، بالمناطق الأشد احتياجًا والمناطق الحضارية الجديدة، فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها الوزارة لهذه الفئات.

وجه المواطنون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، على توفير السلع بأسعار مخفضة وتوافرها بمختلف المنافذ الثابتة والمتحركة، المشاركة في فعاليات المبادرة.