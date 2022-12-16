تبدأ غدًا.. شروط التقدم لاختبارات وظيفة التعليم «معلم مساعد رياض الاطفال»

يعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، غدًا السبت، الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين للمسابقة التكميلية لوظيفة معلم مساعد (رياض الاطفال)، بمحافظات «القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر وبورسعيد»

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

ووفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فمن المقرر أن يخضع المتقدمون لوظيفة معلم مساعد رياض الأطفال لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور، على النحو التالي:

المحور الأول: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

المحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

المحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

المحور الرابع: الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

المحور الخامس: الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

شروط دخول اختبارات رياض الأطفال

وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدد من التعليمات التي يجب على المتقدمون اتباعها لدخول الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين، وتشمل الآتي:

الدخول من البوابة الخلفية للمركز.

الحضور قبل بدء الامتحانات بساعة على الأقل.

الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

لا يسمح بالحضور في غير اليوم والموعد المحدد ويتم إلغاء الامتحان.

لن يسمح بالدخول بعد الامتحانات لأي سبب كان.

لن يسمح بدخول الامتحانات دون ارتداء الكمامة مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية.

لن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

تسليم متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات.

جدير بالذكر أنَّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن عن بدء اختبار المتقدمين في المسابقة التكميلية لشغل ٣١٩٧ وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في ١٤ محافظة، غدًا السبت الموافق ١٧ ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من نفس الشهر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التقدم لمسابقة شغل ١٥١٨٧ وظيفة معلم مساعد رياض الأطفال، في الفترة من ٢ حتى ٢٤ يوليو الماضي، وتقدم لها 45666 متقدما، انطبقت الشروط على 36215 متقدما، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 34840 متقدما بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدما في 27 محافظة.