الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رئيس قصور الثقافة يتفقد قرية «حسن فتحى» بالوادى الجديد (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تفقد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يرافقه كل من الباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، فاطمة عبد الشافي مدير عام العلاقات العامة بالهيئة، محسن حسب مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، ووفد من الإقليم والفرع، مراسم قرية حسن فتحى بباريس، ومكتبة الطفل والشباب بباريس لتفقد الأنشطة والفعاليات الثقافية التى تقام بها.

3ff033fa-96b4-4ad4-9834-89d630a8c7c7

وأكد عطوة على ضرورة إعداد تقرير مصور لدراسة وضع آليات إعادة وإحياء مراسم حسن فتحى بباريس مرة أخرى، وذلك نحو تحقيق الهدف المرجو ونشر الثقافة والفنون ولتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، والتأكيد على ريادة مصر ودعم مسارات التنمية للدولة المصرية، من خلال زيادة وعي وثقافة المجتمع وتوصيل الخدمات الثقافية والفنية لأبناء الوطن فى جميع ربوع المحافظات.

3ff033fa-96b4-4ad4-9834-89d630a8c7c7
3ff033fa-96b4-4ad4-9834-89d630a8c7c7
95538aff-4f80-4754-b5c2-8662ab0e5b3f
95538aff-4f80-4754-b5c2-8662ab0e5b3f
1659739c-f265-40ea-941e-fd26a4535906
1659739c-f265-40ea-941e-fd26a4535906
f2d8f53b-c22c-4b1b-9668-9ca0004b183f
f2d8f53b-c22c-4b1b-9668-9ca0004b183f
72328f57-367d-4d5b-bd16-39e61d6b0e73
72328f57-367d-4d5b-bd16-39e61d6b0e73
زيارة تفقدية لمراسم قرية حسن فتحى قرية حسن فتحي السيد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

تصدرت الترند.. أزمات فى حياة الفنانة صفاء سلطان بعد وفاة والدها اليوم

«سلع متوفرة وأسعار مناسبة».. الداخلية تواصل تنظيم فعاليات مبادرة كلنا واحد (فيديو)

القاهرة تصل لـ18 درجة مئوية.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. الطريق الثالث

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

صور

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967