رئيس قصور الثقافة يتفقد قرية «حسن فتحى» بالوادى الجديد (صور)

تفقد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يرافقه كل من الباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، فاطمة عبد الشافي مدير عام العلاقات العامة بالهيئة، محسن حسب مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، ووفد من الإقليم والفرع، مراسم قرية حسن فتحى بباريس، ومكتبة الطفل والشباب بباريس لتفقد الأنشطة والفعاليات الثقافية التى تقام بها.

وأكد عطوة على ضرورة إعداد تقرير مصور لدراسة وضع آليات إعادة وإحياء مراسم حسن فتحى بباريس مرة أخرى، وذلك نحو تحقيق الهدف المرجو ونشر الثقافة والفنون ولتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، والتأكيد على ريادة مصر ودعم مسارات التنمية للدولة المصرية، من خلال زيادة وعي وثقافة المجتمع وتوصيل الخدمات الثقافية والفنية لأبناء الوطن فى جميع ربوع المحافظات.

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