الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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منوعات

بعد أغنية «عز العرب».. ويجز من الأغانى «أندر جراوند» لنهائى كأس العالم

ويجز
ويجز

استطاع الفنان «ويجز» أن يتصدر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث، بعد نشر أغنيته الجديدة "عز العرب"، التي من المقرر أن يحيي بها حفل نهائي كأس العالم، ليصبح أول مغني مصري عربي يغني بنهائي أكبر وأعرق بطولات كرة القدم.

وحققت أغنية «عز العرب» مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، فقط على القناة الرسمية للفيفا على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بمناسبة اختتام فعاليات كأس العالم المقامة بقطر.

ونجحت الأغنية في الانتشار بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة بين شباب الوطن العربي، خاصة أن الأغنية تدعو للاتحاد بين أبناء المنطقة، وهى من كلمات وألحان وتوزيع ويجز، وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج المخرج المصري علي العربي.

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ويجز من أغانى «الراب» فى الشوارع لنهائى كأس العالم

أحمد علي، والذي يعرف باسم «ويجز»، من مواليد 1998، وهو مغني راب وممثل مصري، استطاع أن يشكل خط غناء خاصا به، جمع بين اللغة العربية والفن الأجنبي.

نشأ «ويجز» في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية، كما ترجع أصوله إلى الأقصر، وتخرج فى الجامعة الأمريكية، وبعد تخرجه عمل في شركة اتصالات قبل أن يتركها ليركز في مجال الغناء.

بداية «ويجز» كانت من خلال أغنية «بطلوا فيك»، إلا أن أول نجاحاته كان أغنية "TNT" التي طرحت عام 2018، كما أنه انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالجروبات الخاصة بأغاني الراب.

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كما شارك في مسلسل «بيمبو» للمخرج عمرو سلامة، والذي يعد أول تجربة تمثيلية له، في 2021، وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة "جي كيو" الأمريكية ضمن قائمتها الـ21 موسيقيا شابا الأكثر إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.

ويميل نجم الراب «ويجز» إلى الفن الذي يعبر عن حال الشباب في هذا العصر، سواء كانت علاقات عاطفية أو اجتماعية مع الآخرين، فمنذ ظهوره يميل «ويجز» لتجريب عدة أنماط مختلفة من الموسيقى، ما بين المهرجان والراب ومؤخرًا البوب.

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