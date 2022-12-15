الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دون تصريح.. المهن الموسيقية تكشف لـ«الدستور» حقيقة منع غناء ويجز فى قطر

ويجز
ويجز

أوضح الفنان حمادة أبو اليزيد، وكيل أول مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، حقيقة الخبر المتداول منذ صباح اليوم عن منع غناء مغني الراب ويجز، في ختام فعاليات كأس العالم بقطر 2022 لعدم حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.

وقال أبو اليزيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "لا أعلم حقيقة هذا التصريح المتداول، وأنا لم يصلني عن ويجز سوى أنه لم يأتِ إلينا حتى الآن؛ ليمضي الإقرار الذي أقره زملاؤه من قبل، بسبب سفره خارج البلاد".

وأضاف: "لازم ويجز يقولنا ظروفه إيه، هل سيأتي إلى النقابة أم سيسافر إلى قطر دون العودة إلى مصر قبل ختام المونديال، وسيجتمع المجلس كله ليقرر ما الذي سيفعله مع ويجز إن ذهب للغناء دون الإبلاغ أو العودة لإمضاء الإقرار".

قرارات مصطفي كامل

أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، لمطربي الراب في اجتماع جمعه بهم في مقر النقابة مساء الاثنين 31 أكتوبر، أن الاتفاق الذي لن يرجع فيه، يتمثل في الحفاظ على الذوق العام والإقرار والتعهد بالحفاظ على الكلمة بدون وجود أي ألفاظ خارجة.

وأصدر بياناً عاماً من مجلس نقابة المهن الموسيقية بعد دراسة ما يخص شعبة الراب، قائلًا: قررنا الآتي:

عدد الفرقة الموسيقية المصاحبة لفن الراب 6 أعضاء غربيين كـ تكوين أساسي للفن الغربي: الكيبورد، البيز جيتار، ليد جيتار، درامز، بركشن، جيتار إسباني، من غير رق ولا عود، إلى جانب المؤثرات الصوتية المصاحبة لفن الراب"، موضحًا "تراكك كل اللي انت بتشتغل بيه، ومتع مصر واحصدوا جوائز كبيرة، بكلمة حلوة وفن حلو بلا إضرار لناس عاشت عمرها بمهنة العزف".

والسماح بالعمل كما هو عليه بمن لم يقم بعمل البروفات اللازمة حتى الآن؛ حفاظًا منا على عدم ظهوره والفرقة الموسيقية بشكل غير لائق، واحتراما منا جميعا لكافة التعاقدات التي سبقت قرارات النقابة العامة حتى تاريخ 1 ديسمبر المُقبل، شريطة التوقيع على إقرار والتعهد اللازم بالحفاظ على ريادة الفن المصري والقوام الموسيقي وعدده 6 أفراد.

واختتم "احنا في ضهركم طالما أنتم في ضهر مصر وضهر النقابة، الشباب دول ولاد مصر هنحتوي كل ابن في مصر يمتلك موهبة الفن، شريطة أن هذه الموهبة يصاحبها احترام لبلدنا وللكلمة الحلوة، تحيا مصر".

ويجز مغن الراب ويجز كأس العالم غناء المهن الموسيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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