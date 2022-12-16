الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رياضة

مصادر لـ«الدستور»: الأهلى يواجه أوكلاند سيتى فى الدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية بداية فبراير

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم، عن إقامة بطولة كأس العالم للأندية في دولة المغرب، في الفترة من 1-11 فبراير 2023.

وجاء إعلان إنفانتينو خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل، على هامش الاحتفاء بختام بطولة كأس العالم 2022 بقطر، فيما لم يتم تحديد موعد قرعة مونديال الأندية، أو بقية الفرق المشاركة في المسابقة، حيث ضمنت فرق ريال مدريد الإسباني والوداد البيضاوي المغربي وفلامنجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، المشاركة في مونديال الأندية بالمغرب، بصفتهم أبطالًا لقاراتهم، فيما لم يتم تحديد الفريق المشارك بصفته ممثلًا عن البلد المضيف، كذلك بطل دوري أبطال آسيا.

وقال مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في تصريحات لـ«الدستور» إنه تم الاستقرار داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مشاركة الأهلي ممثلًا عن القارة الإفريقية، بعد احتلاله وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما سيشارك الوداد المغربي ممثلًا للبلد المُضيف.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي سيفتتح بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول يوم 1 فبراير، فيما سيبدأ الوداد المغربي مشواره من دور ربع النهائي.

وأضاف المصدر أن المغرب طالب بمشاركة فريق الرجاء وصيف الدوري المحلي بصفته ممثلًا عن البلد المضيف.

وتنص لوائح بطولة كأس العالم للأندية، على عدم مشاركة فريقين من نفس البلد في المسابقة.

ولم يتم تحديد موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، لكن الموعد المبدئي لإقامتها في الأسبوع الثاني من شهر يناير.

ومن المتوقع أن يتم إشراك فريق الهلال السعودي بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا الموسم المنقضي، حيث لم يتم تحديد بطل نسخة ذلك الموسم.

وتنص لوائح بطولة كأس العالم للأندية، على عدم مشاركة فريقين من نفس البلد في المسابقة.

انفانتينو فيفا المغرب كأس العالم للأندية الاهلى

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