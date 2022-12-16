الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسعار شقق الإسكان المتوسط 2023

شقق الإسكان
شقق الإسكان

 أسعار شقق الإسكان المتوسط 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف في الأيام الأخيرة خصوصاً من قبل الشباب المقبل على الزواج.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداما “جوجل” من قبل المواطنين والشباب المقبل على الزواج بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة أسعار شقق الإسكان المتوسط 2023، وشروط الحصول على وحدة سكنية شقق الإسكان 2023.

 أسعار شقق الإسكان المتوسط 2023

 أسعار شقق الإسكان المتوسط 2023 من أكثر الموضوعات بحثاً حالياً، ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بحجز شقق سكن لكل المصريين، يوجد 3 أسعار لشقق الإسكان الاجتماعي، السعر الأول 194 ألف جنيه والسعر الثاني 207 ألف، أما السعر الثالث بلغ 310 ألف جنيه.

وموصفات شقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي ومتوسط الدخل يتم طرح مساحة واحدة منها وهي 90 مترا في كل المدن الجديدة والمحافظات، وهي عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة كاملة التشطيب.

كل ما تريد معرفته عن كراسة شروط الإسكان المتوسط

«الإسكان» تطرح 19866 قطعة أرض بالإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا بالصعيد

العدد الأكبر من الشقق جاهز للتسليم الفوري عقب انتهاء مراحل الحجز، حيث سيتم البدء في تسليم الوحدات مباشرة، لكن يوجد وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرا من الآن.

الشروط الحصول على وحدة سكنية شقق الإسكان 2023

وكان مجلس الوزراء قد أقر شروطا جديدة لمحدود الدخل، والتي جاءت لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

1 - الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب.

2 - 8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة.

3 - فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب.

4 - 18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

وعدلت وزارة الإسكان شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 6000 جنيه للأعزب، و8000 للأسرة بدلا، أما في الإسكان المتوسط وصل الحد الأقصى بدخل الأعزب 13 ألف جنيه، والمتزوج 18 ألف جنيه.

«الإسكان»: طرح محال ووحدات إدارية وصيدليات للبيع بالمزاد في 3 مدن جديدة

أسعار شقق الإسكان المتوسط 2023 شقق الإسكان المتوسط 2023 شقق الإسكان المتوسط وحدة سكنية شقق الإسكان 2023 الشروط الحصول على وحدة سكنية شقق الإسكان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

فى جنازة مهيبة.. أهالى الغردقة يشيعون جثمان ممرضة يتيمة إلى مثواها الأخير

مصادر لـ«الدستور»: الأهلى يواجه أوكلاند سيتى فى الدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية بداية فبراير

رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

«علاج الإدمان»: انخفاض كبير بنسب التعاطى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بالضفة الغربية فى 2022