أسعار شقق الإسكان المتوسط 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف في الأيام الأخيرة خصوصاً من قبل الشباب المقبل على الزواج.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداما “جوجل” من قبل المواطنين والشباب المقبل على الزواج بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة أسعار شقق الإسكان المتوسط 2023، وشروط الحصول على وحدة سكنية شقق الإسكان 2023.

أسعار شقق الإسكان المتوسط 2023

أسعار شقق الإسكان المتوسط 2023 من أكثر الموضوعات بحثاً حالياً، ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بحجز شقق سكن لكل المصريين، يوجد 3 أسعار لشقق الإسكان الاجتماعي، السعر الأول 194 ألف جنيه والسعر الثاني 207 ألف، أما السعر الثالث بلغ 310 ألف جنيه.

وموصفات شقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي ومتوسط الدخل يتم طرح مساحة واحدة منها وهي 90 مترا في كل المدن الجديدة والمحافظات، وهي عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة كاملة التشطيب.

العدد الأكبر من الشقق جاهز للتسليم الفوري عقب انتهاء مراحل الحجز، حيث سيتم البدء في تسليم الوحدات مباشرة، لكن يوجد وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرا من الآن.

الشروط الحصول على وحدة سكنية شقق الإسكان 2023

وكان مجلس الوزراء قد أقر شروطا جديدة لمحدود الدخل، والتي جاءت لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

1 - الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب.

2 - 8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة.

3 - فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب.

4 - 18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

وعدلت وزارة الإسكان شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 6000 جنيه للأعزب، و8000 للأسرة بدلا، أما في الإسكان المتوسط وصل الحد الأقصى بدخل الأعزب 13 ألف جنيه، والمتزوج 18 ألف جنيه.