الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن كراسة شروط الإسكان المتوسط

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ننشر لكم كراسة شروط الاسكان المتوسط، حيثُ يبحث عنها الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المُختلفة، لذا جاءت ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على الإنترنت والسوشيال ميديا، خلال الساعات الأخيرة.

وشهد موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل» ارتفاعًا في البحث عن كراسة شروط الإسكان المتوسط، خلال الفترة الماضية، من قبل الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي للدخل المتوسط.

 

وتزامنًا مع عمليات البحث المتكررة عن كراسة شروط الاسكان المتوسط.. يستعرض «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي يُقدّمها لقرائه على مدار الساعة، عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه على التواصل الاجتماعي، كافة التفاصيل والمعلومات عن كراسة شروط الاسكان المتوسط.

كراسة شروط الاسكان المتوسط

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الإسكان مُمَثّلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، عن قيامها بطرح عدد من الشقق والوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل ضمن الإعلان الرابع عشر، ثم أعلنت عن طرح وحدات لمتوسطي الدخل وتتميز تلك الشقق بأنها لا تتطلب شروطًا لقيمة دخل المتقدم عكس وحدات الإسكان الاجتماعي، دعمًا من الدولة لتلك الفئة، مؤكدة على توفير كراسات الشروط بدايةً من شهر نوفمبر الحالي، بحيث يكون الأسبوع الأول لذوي الإعاقة والأسبوع الثاني للجميع بما فيهم ذوي الإعاقة.

 

ويصل عدد تلك الوحدات المدعومة من الدولة إلى 125 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 25 ألف منها لمتوسطي الدخل، والـ100 ألف الأخرى لمحدودي الدخل، وذلك بمساحات متنوعة تبدأ من 100 متر مربع للأولى، و75 مترًا مربعًا للثانية.

 

ويرغب العديد، التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، لمحدودي الدخل، وذلك من خلال ملئ كراسة شروط الاسكان المتوسط إلكترونيًا.

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ويمكن تحميل كراسة الشروط من هنـــــــــــــــــــــــا

 

شروط الحجز والحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

  • أن يكون المتقدم بالطلب مصري الجنسية.
  • لا يقل عمره عن 21 عامًا من تاريخ إنتهاء التقديم.
  • لا يزيد سنه عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض
  • لا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاش عن 75 عامًا في نهاية مدة القرض.
  • لا يحق للأسرة التقدم للحجز في أكثر من وحدة في محافظات مختلفة.
  • لم يحصل المتقدم على أي قطعة أرض إسكان اجتماعي أو أي وحدة سكنية بدار مصر أو سكن مصر أو جنة له أو لأي أفراد أسرته سواء تنازل عنها أو لا.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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