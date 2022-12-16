اليابان تزيد إنفاقها الأمنى ​​إلى 2% للتصدى للنفوذ الصينى

أعلنت الحكومة اليابانية عن مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني، الذي وصفته طوكيو بأنه تحدٍ استراتيجي غير مسبوق لأمن الأرخبيل.

وتعهدت اليابان بزيادة الإنفاق الأمني ​​إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.

وفى تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي هو التحدي الأكثر إلحاحًا في هذه البيئة الأمنية القاسية"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".