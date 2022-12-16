الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تزيد إنفاقها الأمنى ​​إلى 2% للتصدى للنفوذ الصينى

اليابان
اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية عن مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني، الذي وصفته طوكيو بأنه تحدٍ استراتيجي غير مسبوق لأمن الأرخبيل.

وتعهدت اليابان بزيادة الإنفاق الأمني ​​إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.

وفى تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي هو التحدي الأكثر إلحاحًا في هذه البيئة الأمنية القاسية"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

الحكومة اليابانية الصين طوكيو تحد استراتيجي اليابان الإنفاق الأمني

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