الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

​ ​نجيب ميقاتي​: ​التحقيقات​ مستمرة لكشف ملابسات حادث مقتل جندي «اليونيفيل»

نجيب ميقاتى خلال
نجيب ميقاتى خلال لقاء قوات اليونيفيل

أكد رئيس حكومة​ ​تصريف الأعمال اللبنانية​ ​نجيب ميقاتي​، اليوم الجمعة، أن ​التحقيقات​ مستمرة لكشف ملابسات حادث مقتل عنصر من ​الكتيبة الايرلندية​ وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلا.

ولفت ميقاتى خلال زيارته الى مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل في الناقورة، اليوم، إلى مساهمة "اليونيفيل" في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، قائلا "أنا هنا لأؤكد مرة أخرى ان ​الشعب اللبناني​، وأنا شخصيا، نقدر عميقا العمل الذي تقومون به، جنبا إلى جنب مع الجيش للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

- لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701

وأضاف ميقاتى أن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا، فالبيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومن تثبت إدانته سينال جزاءه.

وفى وقت سابق من اليوم، وصل ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون الى مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في الناقورة، لعقد اجتماعا مع القائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو.

-  تفاصيل الهجوم على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

واخترقت سبع طلقات من رشاش حربي، الخميس، آلية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف، وفق تصريحات لمصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وذكر المصدر أن السائق توفي على الفور، فيما ارتطمت العربة بعامود حديدي وانقلبت، ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين"، موضحاً أن القضاء العسكري يشرف على التحقيق.

وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، الحادث المؤسف الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر حفظ السلام بالوحدة الإيرلندية وجرح ثلاثة آخرين.

وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى بعثة اليونيفيل وحكومة وشعب دولة إيرلندا الصديقة، وأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

​نجيب ميقاتي بلدة العاقبية لبنان اليونيفيل ​الشعب اللبناني السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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